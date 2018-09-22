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Московский листок

Скончался человек, обеспечивший безопасный вывод советских войск из Афганистана

Опубликовано 22.09.2018 в разделе комментариев 1

Скончался человек, обеспечивший безопасный вывод советских войск из Афганистана

Скончался капитан 1-го ранга Борис (Бугаев) Ерёменко в возрасте 74 лет.

Борис Бугаев в 1962 г., после окончания 11 классов школы №1 г. Москвы, поступил в Высшее Военно-Морское Инженерное училище (в дальнейшем Ленинградское имени Ленина) в г. Пушкин Ленинградской области. Успешно окончил его в 1968 г. и служил на подводных лодках в г. Лиепая Латвийской ССР в качестве инженера-механика.

В 1972 г. поступил в Военно-Дипломатическую Академию, которую окончил в 1975 г. В 1986 г. окончил адъюнктуру указанной Академии.

Был в трёх зарубежных командировках. Последняя командировка была в Афганистан с сентября 1987 г. по 7 февраля 1989 г., т.е. до вывода советских войск из этой страны.

Борис Ерёменко был представлен к ордену Боевого Красного Знамени. От президента Наджибуллы он был удостоен ордена Славы I степени, который получил 17 ноября 1987 года.

В начале декабря 1988 г. он вел переговоры с Ахмад Шахом Масудом о безопасном выводе советских войск. По итогам переговоров А. Шах заявил следующее: «Мушавер Борис (советник Борис), мы 10 лет воевали против правительственных войск и вас, потерпим ещё несколько дней, но препятствовать выводу советских войск не будем.» И А. Шах сдержал своё слово, вывод наших войск прошёл без осложнений.

 Похороны 22 сентября в 10:20 на Троекуровском кладбище.



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Всего комментариев к статье: 1
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Скончался человек, обеспечивший...
Завидонов Никодиж написал 22.09.2018 09:28
Я уже было обрадовался, думал Борюсик Громов сандальки откинул.
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