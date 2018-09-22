Анатолий Баранов: Можно ли считать волка патриотом овчарни, в которой он периодически режет овец?

Дал комментарий "Свободной прессе".

Согласно проекту постановления правительства, принадлежащим Олегу Дерипаске холдингу «Русские машины» и группе ГАЗ будут даны преференции при участии в тендерах госзакупок. В случае, если на контракт будут претендовать хотя бы две компании из санкционного списка, заказчик должен будет отклонить все остальные заявки.

В «Русские машины» и группу ГАЗ входят 11 предприятий из санкционного списка, а значит, он без труда сможет воспользоваться данным ему преимуществом. Речь идет о региональных и муниципальных госзакупках в основном строительно-дорожной и спецтехники, а также сельхозмашиностроения.

Столь наглая попытка отстранить от государственных тендеров весь остальной бизнес вызвала естественную реакцию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ведомстве в преференциях олигарху увидели угрозу рынку. «Изменения, указанные в проекте, могут привести к сговору участников на торгах», — считает начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов.

По его словам, особое отношение государства к таким как Дерипаска приведет к монополизации рынка и не имеет ничего общего с защитой отечественного производителя.

По мнению главного редактора ФОРУМа. мск Анатолия Баранова, причина комплиментарного отношения Кремля к олигархам кроется в ельцинском прошлом.

— Близость Дерипаски к определенным государственным структурам является вещью очевидной, не требующей особых доказательств.

В основном речь идет о так называемой «Семье», которая, несмотря на смерть главы семьи, сохраняет едва ли не ведущие позиции в российской экономике. Собственно, кто проводил приватизацию, тот и получил от нее максимальные выгоды. Дерипаска даже женат на дочери Валентина Юмашева, в свою очередь вступившего в брак с Татьяной Дьяченко. Так что членство в семье имеется даже формальное. Что не мешает ему, впрочем, разводить «рыбок», но и их - в компании с крупным государственным чиновником.

В каком-то смысле это можно считать «патриотизмом», но это патриотизм в кавычках — все они живут в основном за рубежом, там обучают своих детей, там у них дворцы и яхты. А в России — только кормовая база. Можно ли считать волка патриотом овчарни, в которой он периодически режет овец?

— В Кремле любят поддерживать «системообразующие» структуры…

— Государство может и даже должно давать преференции бизнесу, который производит что-то необходимое государству. Но надо понимать, что делает он это не от любви к отеческим гробам, а ради прибыли. Просто прибыль ему дает производство автобусов, а не, допустим, торговля на Лондонской бирже. Тут нужно смотреть, нуждается ли бизнес господина Дерипаски в особых преференциях?

Речь, судя по всему, идет именно о снижении прибылей господина Дерипаски в связи с санкциями. Ему мало, и ему нужно помочь, чтобы он ни в чем не испытывал нужды. Что-то не заметно, чтоб он продавал яхты и особняки, расставался с долями в прибылях. Почему государство помогает именно ему, а не, допустим, многодетной матери, которую позавчера с тремя детьми выкинули из квартиры на Ставропольской улице в Москве — это загадки государственной политики. Вернее, даже не загадки, а такие особенности — помогать богатым, грабить бедных. На пенсии вот у государства денег не хватает, а а на «рыбок» для видных деятелей — всегда пожалуйста.