Дядюшка Сэм не планирует никаких переговоров с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа в настоящий момент не видит смысла вступать в переговоры с Исламской Республикой, сказал в пятницу госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу MSNBC.

"Мы ясно заявляли, что смена государственного строя не является составной частью политики президента Трампа", - подчеркнул Помпео, отвечая на вопрос, допускает ли администрация президента США мягкую или же реальную смену власти в Тегеране.

Помпео добавил, что Вашингтон не скрывал, чего он ждет от Ирана. "Как насчет того, чтобы прекратить запускать ракеты по Эр-Рияду, вооружать (движение) "Хезболла", прекратить являться крупнейшим в мире государством, спонсирующим терроризм. Это простые требования, которые мы предъявляем любой стране мира, включая Иран", - подчеркнул госсекретарь, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, как только иранский режим осуществит эти шаги, США "будут счастливы провести с ним переговоры, о чем и заявлял президент Трамп". "Но мы не видим признаков того, что Иран сдает назад", - заключил Помпео.

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что Тегеран просил об организации встречи президента страны Хасана Роухани с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН. Однако в МИД Ирана эту информацию опровергли, передает РИА "Новости".

Кроме того, в среду спецпосланник США по Ирану Брайан Хук заявил, что США надеются подписать договор с Ираном, который бы охватывал как ядерную, так и баллистическую программы страны. Он сообщил, что президент США и госсекретарь открыто говорили о готовности вести переговоры с Ираном, однако в Тегеране отвергли это предложение.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого позволило бы снять с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Исламской Республикой.

США и их союзники ранее неоднократно обвиняли Иран во вмешательстве в дела других государств, финансировании и снабжении оружием террористических группировок. Вашингтон еще весной заявлял о готовности оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести как можно более жесткий режим санкций, если Иран не изменит политический курс. 13 марта Трамп принял решение продлить на один год санкции против Тегерана, введенные в связи с разработкой им баллистических ракет, "поддержкой международного терроризма" и нарушениями прав человека.

В конце августа Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg, что благодаря действиям его администрации, включая отказ от участия в СВПД по атому в мае этого года, режим в Иране может потерпеть крах, передает "Интерфакс". "Когда я сюда пришел (в Овальный кабинет Белого дома. - Прим. "Интерфакса"), вопрос заключался в том, когда иранцы захватят Ближний Восток. Теперь вопрос, выживут ли они. Большая разница, достигнутая за полтора года", - сказал тогда американский президент.

Иран с 1990-х развивает собственную ракетную программу. При этом Тегеран отказывается вести переговоры об ограничении развития ракетной отрасли, мотивируя это тем, что у соперников страны в регионе баллистические ракеты уже приняты на вооружение.

Напомним, Дональд Трамп в августе подписал указ о восстановлении санкций против Ирана в два этапа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Так, с 7 августа возобновлены ограничения на покупку правительством Ирана банковских векселей США, торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем. Также прекращены все сделки с применением иранского риала, санкции наложат на иранский автомобильный сектор и суверенный долг республики.

Трамп в начале мая заявил о выходе из ядерной сделки, подписанной в 2015 году, и возобновлении ограничений с ноября. В сделке участвовали США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран. По условиям сделки, с Тегерана снимались все санкции в обмен на прекращение иранской ядерной программы. Иранские власти в середине июля обратились с жалобой на Вашингтон в Международный суд ООН из-за «незаконного повторного ведения санкций в одностороннем режиме».

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