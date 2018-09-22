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Московский листок

Польский президент в позе официанта

Опубликовано 22.09.2018 в разделе комментариев 1

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Польский президент в позе официанта

Президента Польши Анджея Дуду высмеяли за унизительную позу на совместной фотографии с американским коллегой Дональдом Трампом во время подписания договора о стратегическом сотрудничестве. Поводом для насмешек стала публикация этого снимка менеджером по социальным сетям Ивана Шило (Іван Шыла) в Facebook с подписью «слева — президент Польши». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Польский телеканал Belsat уволил сотрудника, опубликовавшего запись, без объяснения причин. «Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа. Может, я когда-нибудь напишу обо всем этом подробнее. Может, нет. Но ситуация — дно», — прокомментировал журналист. 

Не понимаю, чего поляки обиделись?

Под предлогом свободы и независимости сформировали у себя зависимую экономику и еще более зависимую политику, а теперь удивляются, что хозяин не сажает рядом с собой за стол?

Официант разве обижается, что его присесть за стол не приглашают? Нет, довольствуется чаевыми, и рад. Вот и польский президент Дуда рад невероятно, наверно, чаевые получил хорошие.

Что такое Польша сегодня в Евросоюзе? Правильно, проводник американских интересов. Не своих собственных, а чужих. До своих интересов не доросла еще. Так чего удивляться?

Хозяин решил поставить в Польше военную базу. Пригласил польского президента подписать бумажку - и на выход, Трампу некогда. 

Кто-то возмущается американской базой на польской территории? Нет, вроде как счастливы. "Достойная" позиция для независимой страны, сказать нечего. 

Это советские войска полякам сильно мешали, а американские - за счастье. Можно ботинки почистить, можно минет сделать - здорово!

Одно слово - свобода...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик1202 написал 22.09.2018 11:02
сортирный Карлик проводит геноцид русского народа - почему об этом молчат?
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