Климкин описал "процесс захода на всю оккупированную территорию" ДНР и ЛНР

Павел Климкин рассказал, какой, по мнению Киева и западных партнеров, должна быть миротворческая миссия в Донбассе. Деталями он поделился в эфире Радио НВ, сообщает УНИАН. Климкин заявил, что план предусматривает наличие в Донбассе военных, полицейских и международной администрации, причем два последних пункта он назвал «мегапринципиальными».

По его словам, проект резолюции по миротворцам в Донбассе должен быть общим от Украины и ее западных партнеров, отметив, что такой проект был подготовлен «очень давно».

Украинский министр добавил, что миротворческая операция должна быть последовательной.

«Но по определению, это не могут быть миротворцы, которые охраняют только миссию СММ... Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения... Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», — сказал Климкин.

Ранее на Украине назвали бесперспективной идею введения миротворцев в Донбасс.

Похожие на рассуждения Климкина высказывал недавно и один украинский писатель. Военный эксперт Александр Сурков, наблюдая внутреннюю неразбериху и междоусобицы в ДНР, поделился в блоге своим взглядом на "вопрос возвращения Донецка и Луганска под контроль правительства Украины".

По мнению специалиста, ВСУ не будут применять вооружение против мирного населения и не будут способствовать разрушению городской инфраструктуры в ходе военных действий. Это крайне важно для того чтобы после окончания операции города могли вернуться к нормальному функционированию. Скорее всего, населенные пункты будут взяты в полукольцо, чтобы силы ЛДНР могли отступить, а все желающие мирные жители также могли покинуть территорию и уехать в РФ.

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