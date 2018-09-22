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Московский листок

Теракт на параде, почти венесуэльский, произошёл в Иране, много мирных жертв

Опубликовано 22.09.2018 в разделе комментариев 1

иран сша террор
Теракт на параде, почти венесуэльский, произошёл в Иране, много мирных жертв

Несколько человек убиты, еще по меньшей мере 20 - получили ранения в результате теракта на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана. Как сообщает Press TV, среди пострадавших — женщина и ребенок. 

Неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму, передает BBC. 

Государственная телерадиокомпания "Голос Исламской республики Иран" назвала напавших террористами-такфиритами, передает агентство Mehr. Этот термин употребляется иранскими властями в отношении членов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ — ИФ), напоминает канал "Аль-Джазира".

По информации агентства ISNA, на место происшествия выехали медики. По сообщениям официальных иранских СМИ, сотрудники правопорядка уничтожили четверых или пятерых боевиков, передает Press TV.

Напомним, последним громким покушением на параде - был инцидент в Венесуэле. Техническую часть осбепечили колумбийцы и США. Власти Венесуэлы направили в Интерпол запрос о заключении под стражу оппозиционного венесуэльского политика, бывшего спикера Национального собрания Хулио Борхеса, обвиняемого в покушении на президента страны Николаса Мадуро, пишет El Universal. В настоящий момент Борхес скрывается в Колумбии. 

"Мы направили в Интерпол "красное уведомление" в отношении Хулио Борхеса", - сказал министр связи и информации Хорхе Родригес. Аналогичные запросы подготовлены и для ареста через Интерпол других подозреваемых: Османа Дельгадо Табоски и Рейдера Руссо по кличке Пико.  

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Всего комментариев к статье: 1
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Ченко написал 22.09.2018 14:15
"...запросы подготовлены и для ареста через Интерпол других подозреваемых: Османа Дельгадо Табоски и Рейдера Руссо..." - гм,.. Дельгадо... и Рейдера Руссо; - бог шельму метит!..
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