Теракт на параде, почти венесуэльский, произошёл в Иране, много мирных жертв

Несколько человек убиты, еще по меньшей мере 20 - получили ранения в результате теракта на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана. Как сообщает Press TV, среди пострадавших — женщина и ребенок.

Неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму, передает BBC.

Государственная телерадиокомпания "Голос Исламской республики Иран" назвала напавших террористами-такфиритами, передает агентство Mehr. Этот термин употребляется иранскими властями в отношении членов группировки ИГИЛ (запрещена в РФ — ИФ), напоминает канал "Аль-Джазира".

По информации агентства ISNA, на место происшествия выехали медики. По сообщениям официальных иранских СМИ, сотрудники правопорядка уничтожили четверых или пятерых боевиков, передает Press TV.

Напомним, последним громким покушением на параде - был инцидент в Венесуэле. Техническую часть осбепечили колумбийцы и США. Власти Венесуэлы направили в Интерпол запрос о заключении под стражу оппозиционного венесуэльского политика, бывшего спикера Национального собрания Хулио Борхеса, обвиняемого в покушении на президента страны Николаса Мадуро, пишет El Universal. В настоящий момент Борхес скрывается в Колумбии.

"Мы направили в Интерпол "красное уведомление" в отношении Хулио Борхеса", - сказал министр связи и информации Хорхе Родригес. Аналогичные запросы подготовлены и для ареста через Интерпол других подозреваемых: Османа Дельгадо Табоски и Рейдера Руссо по кличке Пико.

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