Координатор Левого Фронта Сергей Удальцов пришёл на митинг, чем презрел указивки буржуазной Фемиды

На проспекте Сахарова в центре Москвы проходит организованная КПРФ акция против пенсионной реформы. Как передает «Коммерсант», акции против пенсионной реформы в субботу, 22 сентября, запланированы более чем в 100 городах России. В частности, митинги уже прошли во Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Уточняется, что в Москве протестная акция проходит на проспекте Сахарова в ЦАО.

При этом изначально проводить митинг планировалась лишь против изменения пенсионного законодательства, однако после ситуации с отменой итогов второго тура выборов в Приморье в КПРФ призвали протестовать и против фальсификаций на избирательных участках.

По данным «Коммерсанта», на акцию протеста в Москве пришли лидер коммунистов Геннадий Зюганов и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, которому буржуазным судом с недавних пор запрещено посещать массовые и политические мероприятия до 2021 года. Симоновский районный суд Москвы наложил на оппозиционера и лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова административный надзор до 8 августа 2021 года по иску МВД, передает "Интерфакс". "Суд постановил: удовлетворить иск частично", - огласил решение судья Хызыр Муссокаев.

Суд запретил оппозиционеру выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также обязал два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства. Также Удальцову запрещено посещать массовые и политические мероприятия.

Отметим, что под надзор Удальцова выпустили непосредственно с голодовки, при этом не засчитав ему как тюремные те сутки, что он провёл в больнице. Как и само судилище, этот явный мухлёж буржуазной Фемиды Сергей осудил и прямо заявил, что ему все эти охранкины указы - не указ. Как был борцом с капиталистическим путинским режимом - так и останется. И вот - доказал.

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