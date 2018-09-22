В Киеве подорожает не только газ, но и холодная вода

В Киеве собираются поднять тарифы на холодную воду и водоотведение на 17, 2 %. Об этом сообщили в КП «Киевводоканал».

Отмечается, что на сегодня тариф на холодную воду и водоотвод (с использованием внутридомовых систем) составляет 16,716 грн / м3.

По проектам постановлений, принятым на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тариф может вырасти до 19,596 грн/м3.

Пересмотр тарифов связан с ростом цен на электроэнергию, реагенты, налоги, а также необходимостью повышения зарплат на предприятии.

Напомним, депутаты Киевсовета решили увеличить уставной капитал "Киевтеплоэнерго" почти на миллиард.

В субсидиях же государства н уждается всё больше граждан государства Украина. Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, что в 4,3 раза (или на 2 млрд 478,5 млн грн) ниже показателя января-августа 2017 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г.Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 2 млн 947,4 тыс. домохозяйств, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в августе-2018 сократился на 37,3% по сравнению с августом-2017 и составил 96,5 грн.

Согласно данным статведомства, в августе-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 2 млн 438,2 тыс. домохозяйств, что на 11,7% больше, чем в июле.

Новости по теме:

Субсидий на Украине всё меньше, а газ-то всё дороже

Советские кадры созидателей уходят из украинской политики: умер Виталий Мосол