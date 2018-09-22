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Московский листок

В Киеве подорожает не только газ, но и холодная вода

Опубликовано 22.09.2018 в разделе комментариев 1

украина жкх вода
В Киеве подорожает не только газ, но и холодная вода

В Киеве собираются поднять тарифы на холодную воду и водоотведение на 17, 2 %. Об этом сообщили в КП «Киевводоканал». 

Отмечается, что на сегодня тариф на холодную воду и водоотвод (с использованием внутридомовых систем) составляет 16,716 грн / м3. 

По проектам постановлений, принятым на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тариф может вырасти до 19,596 грн/м3. 

Пересмотр тарифов связан с ростом цен на электроэнергию, реагенты, налоги, а также необходимостью повышения зарплат на предприятии. 

Напомним, депутаты Киевсовета решили увеличить уставной капитал "Киевтеплоэнерго" почти на миллиард.

В субсидиях же государства н уждается всё больше граждан государства Украина. Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, что в 4,3 раза (или на 2 млрд 478,5 млн грн) ниже показателя января-августа 2017 года. 

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г.Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. 

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 2 млн 947,4 тыс. домохозяйств, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. 

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в августе-2018 сократился на 37,3% по сравнению с августом-2017 и составил 96,5 грн. 

Согласно данным статведомства, в августе-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 2 млн 438,2 тыс. домохозяйств, что на 11,7% больше, чем в июле. 

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Всего комментариев к статье: 1
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пусть скачут,с ночными горшками на бошках
Дмитрий г-но,Запорожье.+-,,,, написал 22.09.2018 17:20
тупые рабы Вальцмана
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