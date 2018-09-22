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Московский листок

Венгрия против "закрымских" санкций, которые делают российским олигархам неприятно

Опубликовано 22.09.2018 в разделе комментариев 0

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Венгрия против "закрымских" санкций, которые делают российским олигархам неприятно

Власти Венгрии выступили против того, чтобы Европейский союз автоматически продлил санкции в отношении России из-за агрессии на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РБК. 

Так, Сийярто объяснил свои слова тем, что в Евросоюзе перед принятием решения о продлении санкций против России необходимо заранее обсуждать их эффективность. Он подчеркнул, что уверен в том, что РФ не сможет никак нарушить единство ЕС. 

"С другой стороны, мы ясно дали понять, что должен быть диалог и честное и прямое обсуждение вопроса о том, были ли санкции успешными или нет", - сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии уточнил, что ЕС должен оценить влияние санкций на экономику России и стран Европы, и добавил, что позицию страны по этому вопросу разделяет Италия. 

Как сообщал NEWSONE ранее, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении 33 физических и юридических лиц в России, имеющих отношение к оборонному комплексу и разведке.

Напомним, Европейский Союз 13 сентября продлил антироссийские санкции на полгода - до 15 марта 2019 года. Они затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. 

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета. 

Санкции коснутся 155 физических лиц и 44 организации. Меры включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях. Теперь информация об этом решении будет опубликована в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года. 

"Оценка ситуации не оправдала изменения режима санкций", - отмечается в заявлении Советы ЕС. 

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