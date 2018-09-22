Британские морпехи готовятся к черноморской вахте

Королевская морская пехота и патрули Королевского флата существенно прибудут в Украину до конца года, а в следующем – существенно расширят присутствие в нашей стране. Граждане Великобритании будут нести службу в Черном море. Такую информацию публикует The Daily Telegraph.

Издание ссылается на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который после своего визита в Украину заявил, что его военные будут обучать украинских и они будут следить, чтобы, «украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять растущим угрозам». По его словам, это поддержка будет длиться ровно столько сколько существует угроза территориальной целостности Украины.

«Чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании», – отметил он, отметив общность ценностей двух стран и готовность за них бороться.

Уильямсон прямо обвиняет в опасности для Украины президента РФ: «Владимир Путин и его окружение хотят злоупотреблять своей властью. Это не то поведение, которое мы ждем от любого государства, особенно от постоянного члена Совета Безопасности. Россия становится государством-изгоем».

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон на Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене заявлял, что после выхода Великобритании из Европейского Союза ее сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным.

Напомним, сегодня же Павел Климкин рассказал, какой, по мнению Киева и западных партнеров, должна быть миротворческая миссия в Донбассе. Деталями он поделился в эфире Радио НВ, сообщает УНИАН. Климкин заявил, что план предусматривает наличие в Донбассе военных, полицейских и международной администрации, причем два последних пункта он назвал «мегапринципиальными».

По его словам, проект резолюции по миротворцам в Донбассе должен быть общим от Украины и ее западных партнеров, отметив, что такой проект был подготовлен «очень давно».

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