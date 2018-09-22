Министерство обороны готовит подробный мультик про гибель Ил-20

Минобороны РФ в воскресенье, 23 сентября, представит хронологию событий, приведших к крушению самолета-разведчика Ил-20 в Сирии 17 сентября, сообщили в военном ведомстве. "Будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы", - цитирует заявление Минобороны "Интерфакс".

Ранее в Москве побывала делегация израильских военных во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным. Они передали российским коллегам свои данные по гибели Ил-20, а также информацию о попытках Ирана укрепиться в Сирии и снабдить стратегическим оружием "Хизбаллу".

Израильская сторона представила 40-страничный доклад, в котором детально описаны события, происходившие в районе сирийской Латакии вечером 17 сентября.

Напомним, связь с экипажем российского Ил-20, возвращавшегося на авиабазу Хмеймим, пропала вечером 17 сентября, когда судно летело над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, Ил-20 исчез с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже российские военные уточнили, что самолет сбила система ПВО Сирии, так как, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь проданного сирийцам российского комплекса С-200. Все 15 российских военнослужащих, находившихся на борту Ил-20, погибли.

В российском военном ведомстве заявили, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет. Однако они якобы преднамеренно пошли на провокацию.

В Минобороны действия Израиля расценили как враждебные и заявили, что РФ оставляет за собой право на адекватные ответные действия. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что произошедшее скорее "похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш".

Армия Израиля и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обвинили в трагедии режим сирийского лидера Башара Асада, указав, что именно сирийская система ПВО сбила самолет.

Асад, выразивший соболезнования Путину только через два дня после крушения самолета, возложил ответственность за крушение на Израиль, который "всегда использовал самые грязные средства для достижения своих низменных целей и агрессии" в регионе.

Россия отвлекает внимание от своих же ошибочных приказов - журналист

20 сентября израильский военный корреспондент Рон Бен-Ишай заявил в ряде интервью, что Россия, обвиняя в гибели самолета Израиль, пытается таким образом отвлечь внимание от своих же ошибочных приказов, которые привели к гибели Ил-20, передает NEWSru.co.il.

По данным Бен-Ишая, израильтяне предупредили российских коллег об авиаударе по оружейному складу в Латакии не за минуту, как утверждают россияне, а за несколько минут.

По данным корреспондента, Ил-20 на момент израильского авиаудара находился к востоку от Латакии, а не в районе действия израильских ВВС. Только после того, как самолеты ЦАХАЛа разбомбили цель, Ил-20 переместился к западу от Латакии.

По мнению журналиста, командование отправило самолет в район расположения французского фрегата Auvergne, поскольку подозревало, что именно с него была произведена атака.

От редакции: Ситуация морально сложная для Минобороны - только что ведь телефон из учётной карточки "груши" привёл в один из отделов министерства. А тут вдруг рукотворная трагедия, сравнимая с "Курском", которую на "цепь случайностей", как пытался выставить дело Путин, никак не спишешь. Про "Курск" никаких мультиков в Минобороны делать не стали - чтобы не врать населению. Просто молчали и молчат - дядюшка Сэм за это молчание немалым поступился, так что как бы ни воевали санкциями элиты США с нашим доморощенным олигархатом, печать молчания с "Курска" будет снята лишь после отстранения Путина от власти. А вот про Ил видимо будут врать - зато визуально "достоверно".

Дундуки из министерства, наплодившие лишь генерал-секретуток при Шойгу, обещают использовать все радиолокационные данные и сами же признают, что Ил исчез с радаров на время израильской атаки. Придётся не просто врать, а врать с фантазией, в духе "Анатомии протеста", с липовыми экспертами и "израильскими данными" - что ж, пожелаем им вдохновения и семь футов под киллером (потому что как минимум два свидетеля-соучастника иного государственного вранья, Петров&Бошаров ходят с уникальной информацией на свободе и могут заговорить, если им заплатят в фунтах стерлингах не так скупо, как командировочно платят в министерстве).

Д.Ч.

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