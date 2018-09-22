Дети лидера Войны Воротникова арестованы, его разыскивает австрийская полиция

Печальна судьба тех отважных умов и сердец, которые будоражили общественность Путинской России и Европы антипутинскими и, что важнее, антисистемными, антибуржуазными акциями. Они обнажались не сами - они обнажали режим в самых стыдных местах. За что и премии получали и преследования. Кое-кто из Войны уже не воюет и не живёт...

Хочу немного о них написать без новостной суеты. Потому что слишком часто их упускает из собственного зрения тот самый public eye, который имеет нынче российское гражданство, а вот Вор (Воротников) и Коза (жена), и что важнее - их дети, вынуждены мыкаться по заграницам на правах бомжей. Родина, отеческие функции которой узурпировала та самая, не раз ими оскорблённая "до глубины души" власть "питерских" - не хочет их видеть. Вот где полная подлинного, приключенческого и бытийственного трагизма эмиграция, а не "белые байки" старины глубокой и песенки салонного Малинина про советское, изгнавшее "цвет нации" сапожище.

Оказываясь то в особняках богем, сочувствующих левым художникам-акционистам, то в пунктах фильтрации и цыганских таборах, Воины неизменно превращают свою жизнь в реалити-шоу - надеясь, что соотечественники в их злоключениях будут видеть и судьбу нынешней, экспроприированной у населения, закабалённой олигархами России. Но внимания соотечественников хватает лишь на пару фотографий и воспоминания о "зоологической" акции - "как за наследника-медвежонка они там тыры-пыры коллективно", бесы-стыдники.

Но сейчас Воинам точно не до подобных воспоминаний. Их разыскивает австрийская полиция, а поскольку они находятся на территории Евросоюза - их могут выдать, как когда-то Че Гевару, любые встречные-поперечные.

Где они находятся, Коза (око Войны) не сообщает. Но, вынужденные партизанить и почти как в кино, в "Долматинцах" разрабатывать план вызволения детей, русские акционисты пока являют себя, и на лицах их - точнее, на одном лице, Вора, сфотографированного словно для полиции - все эмоции вынужденной эмиграции написаны гораздо картиннее иных картин и описательнее любой прозы.

Оком верной влюблённой Козы.

Русский творческий ум - он мог быть в 19-м и 20-м писателем, учёным, профессиональным революционером. Сейчас он вынужден быть партизаном внутри своей тяжёлой судьбы и внутри постылого Евросоюза.

Вернуться не даёт режим, силовигархия. Там - не было ни одной страны ЕС, которая бы не пыталась отнять детей у "социально неблагополучной" семьи. Тем временем сама семья-Война росла - Коза опять на сносях...

В начале 2018 года Воротников и Сокол провели месяц в лагере для беженцев в Швейцарии, откуда в марте сбежали в Австрию.

Сейчас у семьи-Войны - очередной тяжёлый период, лето было к ним относительно благосклонно (судя по фоторепортажам Козы), весной они ещё плавали в бассейне какого-то симпатизирующего российским эмигрантам интеллектуала, а вот и осень пришла... Сейчас как никогда важна поддержка соотечественников.

Всё это и ещё многое вычитывается на лице товарища Воротникова. С которым когда-то мой рок-товарищ Антон Николаев и задумал всю эту Войну...

Полиция Австрии намерена арестовать основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, сообщили в объединении. "Австрийская полиция выдала ордер на арест лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова по обвинению в незаконном обороте оружия", - сказали "Интерфакс" в арт-группе.

Год назад ордер на арест Воротникова выдала прокуратура Чехии. Осенью 2016 года активист был задержан в Праге, куда прибыл вместе с женой и тремя детьми, но затем был отпущен на свободу под подписку о невыезде. Однако позднее россиянин скрылся.

В России в отношении Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"; "Оскорбление представителя власти").

По версии следователей, Воротников вечером 31 марта 2011 года у дома 49 по Невскому проспекту, являясь активистом и участником несанкционированного митинга, сорвал у нескольких сотрудников милиции форменные шапки, бросил их на проезжую часть Невского проспекта, после чего ударил два раза рукой в голову сотрудника полиции. Затем Воротников, по версии следствия, прыгнул на капот служебного автомобиля УВД и умышленно повредил правое зеркало заднего вида, после чего его задержали.

Кроме того, в середине ноября 2010 года члены группы "Война" провели в Петербурге акцию "Дворцовый переворот" с опрокидываем милицейских машин. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Активисты арт-группы Олег Воротников и Леонид Николаев в конце февраля были освобождены из-под ареста под залог в 300 тысяч рублей каждый. Это дело было объединено с делом о нападении на сотрудника полиции.

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