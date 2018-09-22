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Московский листок

Дети лидера Войны Воротникова арестованы, его разыскивает австрийская полиция

Опубликовано 22.09.2018 автором в разделе комментариев 6

война силовигархия дети австрия акционизм
Дети лидера Войны Воротникова арестованы, его разыскивает австрийская полиция

Печальна судьба тех отважных умов и сердец, которые будоражили общественность Путинской России и Европы антипутинскими и, что важнее, антисистемными, антибуржуазными акциями. Они обнажались не сами - они обнажали режим в самых стыдных местах. За что и премии получали и преследования. Кое-кто из Войны уже не воюет и не живёт...

Хочу немного о них написать без новостной суеты. Потому что слишком часто их упускает из собственного зрения тот самый public eye, который имеет нынче российское гражданство, а вот Вор (Воротников) и Коза (жена), и что важнее - их дети, вынуждены мыкаться по заграницам на правах бомжей. Родина, отеческие функции которой узурпировала та самая, не раз ими оскорблённая "до глубины души" власть "питерских" - не хочет их видеть. Вот где полная подлинного, приключенческого и бытийственного трагизма эмиграция, а не "белые байки" старины глубокой и песенки салонного Малинина про советское, изгнавшее "цвет нации" сапожище.

Оказываясь то в особняках богем, сочувствующих левым художникам-акционистам, то в пунктах фильтрации и цыганских таборах, Воины неизменно превращают свою жизнь в реалити-шоу - надеясь, что соотечественники в их злоключениях будут видеть и судьбу нынешней, экспроприированной у населения, закабалённой олигархами России. Но внимания соотечественников хватает лишь на пару фотографий и воспоминания о "зоологической" акции - "как за наследника-медвежонка они там тыры-пыры коллективно", бесы-стыдники.

Но сейчас Воинам точно не до подобных воспоминаний. Их разыскивает австрийская полиция, а поскольку они находятся на территории Евросоюза - их могут выдать, как когда-то Че Гевару, любые встречные-поперечные.

Где они находятся, Коза (око Войны) не сообщает. Но, вынужденные партизанить и почти как в кино, в "Долматинцах"  разрабатывать план вызволения детей, русские акционисты пока являют себя, и на лицах их - точнее, на одном лице, Вора, сфотографированного словно для полиции - все эмоции вынужденной эмиграции написаны гораздо картиннее иных картин и описательнее любой прозы.

Оком верной влюблённой Козы.

Русский творческий ум - он мог быть в 19-м и 20-м писателем, учёным, профессиональным революционером. Сейчас он вынужден быть партизаном внутри своей тяжёлой судьбы и внутри постылого Евросоюза.

Вернуться не даёт режим, силовигархия. Там - не было ни одной страны ЕС, которая бы не пыталась отнять детей у "социально неблагополучной" семьи. Тем временем сама семья-Война росла - Коза опять на сносях...

  

В начале 2018 года Воротников и Сокол провели месяц в лагере для беженцев в Швейцарии, откуда в марте сбежали в Австрию. 

Сейчас у семьи-Войны - очередной тяжёлый период, лето было к ним относительно благосклонно (судя по фоторепортажам Козы), весной они ещё плавали в бассейне какого-то симпатизирующего российским эмигрантам интеллектуала, а вот и осень пришла... Сейчас как никогда важна поддержка соотечественников.

Всё это и ещё многое вычитывается на лице товарища Воротникова. С которым когда-то мой рок-товарищ Антон Николаев и задумал всю эту Войну...

Полиция Австрии намерена арестовать основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, сообщили в объединении. "Австрийская полиция выдала ордер на арест лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова по обвинению в незаконном обороте оружия", - сказали "Интерфакс" в арт-группе. 

Год назад ордер на арест Воротникова выдала прокуратура Чехии. Осенью 2016 года активист был задержан в Праге, куда прибыл вместе с женой и тремя детьми, но затем был отпущен на свободу под подписку о невыезде. Однако позднее россиянин скрылся. 

В России в отношении Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"; "Оскорбление представителя власти"). 

По версии следователей, Воротников вечером 31 марта 2011 года у дома 49 по Невскому проспекту, являясь активистом и участником несанкционированного митинга, сорвал у нескольких сотрудников милиции форменные шапки, бросил их на проезжую часть Невского проспекта, после чего ударил два раза рукой в голову сотрудника полиции. Затем Воротников, по версии следствия, прыгнул на капот служебного автомобиля УВД и умышленно повредил правое зеркало заднего вида, после чего его задержали. 

Кроме того, в середине ноября 2010 года члены группы "Война" провели в Петербурге акцию "Дворцовый переворот" с опрокидываем милицейских машин. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Активисты арт-группы Олег Воротников и Леонид Николаев в конце февраля были освобождены из-под ареста под залог в 300 тысяч рублей каждый. Это дело было объединено с делом о нападении на сотрудника полиции. 

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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
LAM написал 23.09.2018 00:09
А указать в статье, какие претензии австрийские и чешские власти имеют к этим людям, никак невозможно?
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Re: Австрия - одна из убежищ путина...
да,старик Кабаев в Австрии написал 22.09.2018 23:24
перед хозяевами гопак пляшет.
Хрущев перед Сталиным вытанцовывал,
а старик Кабаев перед властью крохотной,
меньше Москвабада,меньше подмосковной
помойки,страны,пресмыкается,тамада хренов.
Вот представьте-Ленин,или Сталин,тамадой
могли бы выкаебываться?
В страшном сне такое невозможно представить.
Танец быс чемоданами исполнил.Чемодарчик,
кстати,при нем был,
когда он тамудил.
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Re: войнахи какие-то.
Д.Ч. написал 22.09.2018 23:20
войнахам... не путайте - Война никогда и нигде к либералам не прислонялась. они всегда были левыми и патриотами. а вот позорили акциями они как раз правящих либералов. касаемо насущных проблем - когда Государство украдет ваших детей, вот тогда порассуждайте о насущности! отвлекли их, блин, от телека...
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свадебка
Д.Ч. написал 22.09.2018 23:16
не даром посещена была именно там - неонАцик Курц на такое не закрыл бы глаза, если б не нравилось. а для австрияк Воины - типичные азиато-артбайтеры, коих бояться надо пуще мусульман и ливийцев-сирийцев
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войнахи какие-то.
зачем про эту написал 22.09.2018 23:14
ерунду писать,отвлекать народ от насущных проблем.
Коза беременная,лошадь Собчак беременная.Ну вот на хрена всю эту либерастню рекламировать?
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Австрия - одна из убежищ путина...
567Дубина написал 22.09.2018 22:41
ъ
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