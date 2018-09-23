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Московский листок

Мы пока не Гондурас!

Опубликовано 23.09.2018 в разделе комментариев 0

преступность россия
Мы пока не Гондурас!

Сан-Педро-Сула (Гондурас) является самым опасным городом в мире, выяснили эксперты исследовательского портала Numbeo. В пятерку городов с наивысшим уровнем преступности в 2018 году также вошли Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР). Рейтинг состоит из 327 позиций, ни один из российских городов не вошел в первую сотню списка: Москва занимает 144 место, а Санкт-Петербург — 198.

Самым опасным российским городом, по версии Numbeo, стал Новосибирск, занявший 137-ю позицию в рейтинге.

Среди европейских городов самую большую опасность для туристов, как полагают аналитики Numbeo, представляет Марсель (44-е место в глобальном рейтинге).

Самым опасным с точки зрения преступности городом постсоветского пространства, по оценке сервиса, стала Алма-Ата (112-е место в глобальном рейтинге). Вслед за ней среди городов бывшего СССР идет Киев (130-е место). 

Ну тут, пожалуй, правда - советские города были самыми безопасными. То есть по сути вообще безопасными, и это их преимущество продолжает сохраняться. Хотя со временем бедность, одичание и социальное расслоение делают свое дело, и города бывшего СССР становятся все более опасными. То есть приближаются к мировым стандартам.

Остановятся они на европейском уровне или спустятся к Новой Гвинее и Гондурасу покажет время и уровень падения национальных экономик бывшего СССР.

А.Б.



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