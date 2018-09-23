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Московский листок

Два украинских кораблика угрожающе дефилируют у Крыма

Опубликовано 23.09.2018 в разделе комментариев 1

украина флот крымнаш
Два украинских кораблика угрожающе дефилируют у Крыма

Два корабля Военно-морских сил Украины — корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» — находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. 

«В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины — корабль управления “Донбасс” и буксир “Корец” — находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, следуя в северо-восточном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Как отметили в погрануправлении, «в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России».

Напомним, Королевская морская пехота и патрули Королевского флота прибудут в Украину до конца года, а в следующем – существенно расширят присутствие в Украине. Граждане Великобритании будут нести службу в Черном море. Такую информацию публикует The Daily Telegraph. 

Издание ссылается на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который после своего визита в Украину заявил, что его военные будут обучать украинских и они будут следить, чтобы, «украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять растущим угрозам».

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Всего комментариев к статье: 1
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украинский корабль "ДНР"
у берегов написал 23.09.2018 10:13
Крыма
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