Зачем нам автокефальная Украина?

Как я уже писал и говорил, для современного человека немного дико обсуждать средневековые хитросплетения канонического права, рассуждая, нужно или не нужно предоставить украинской церкви автокефалию.

Но вопрос этот сугубо политический, и вот как раз политика-то вполне современна.

Анатолий Баранов: Грозит ли раскол в отношениях Константинополя и Москвы?

В области канонического права вопросов много, и человека несведущего легко запутать.

Суть проблемы предоставления автокефалии Украине в том, что предоставлять ее, в приниципе, некому. Украинская православная церквь Киевского патриархата под управлением "патриарха" Филарета (Денисенко) по сути своей неканоническая, раскольническая, что признано всеми православными церквями. Причем раскол давний, с 1992 года, когда Филарет был подвергнут анафеме. Предоставить автокефалию неканонической организации невозможно.

Украинская православная церквь Московского патриархата под управлением митрополита Онуфрия, во-первых, и так автокефальна, только первосвященник этой церкви носит сан митрополита и формально находится под омофором патриарха Кирилла (также, как новопровозглашенный украинский патриарх окажется под вселенским патриархом Варфоломеем). А во вторых к вселенскому патриарху митрополит Онуфрий не обращался ни с чем.

И вот начинается вранье, пытающееся оправдать передачу прав автокефалии неканонической организации, УПЦ КП.

Скажем, оказывается, РПЦ тоже была "самопровозглашенной". В 1448 году (вдумайтесь какая это древняя дата) митрополит Иона был-де избран поместным собором вопреки воле патриарха в Константинополе.

Но ведь самоуправление русская церковь получила много ранее, и степень этого самоуправления была такова, что управлялась русская церковь все же митрополитом, который ездил за назначением в Константинополь.

В то время Константинополь уже не был блистательной столицей империи, до его окончтельного падения оставалось всего 5 лет, город насчитывал всего около 50 тысяч населения и вся окружавшая его "империя" ограничивалось небольшой территорией на европейском берегу Босфора. Пытаясь спаси свое положение, византийцы отказались от многовекового противостояния с Римом и фактически подчинились папе, подписав Флорентийскую унию. Это никак не устраивало растущую Московскую империю, в случае подчинения папе ставящую ее в зависимость от извечного врага - польско-литовского государства, также претендовавшего на положение региональной империи.

Собственно именно этим диктовался самостоятельный выбор митрополита Ионы в противовес назначенному Константинополем стороннику Флорентийской унии Исидору, так и не покинувшему великого города. После падения Константинополя Исидор был даже избран вселенским патриархом, но тоже заочно, в Риме. Участвовал в выборах папы римского, позже передал несуществующую власть над митрополией Киевской и всея Руси своему ученику Григорию (Болгарину), впоследствии отрекшемуся от унии и вернувшемуся в подчинение константинопольскому патриарху.

То есть, надо понимать, что вселенский патриархат настаивает на правах сугубо католичского епископа возглавлять Русскую православную церковь?

И о какой "автокефалии" идет речь в 15-м веке, когда уровень самоуправления русской церкви полностью соответствовал той автокефалии, которая уже имеется у УПЦ МП митрополита Онуфрия? То есть церковь полностью самоуправляема, но возглавляется митрополитом. Но только в 15-м веке русская церковь и не могла управляться из Константинополя, уже захваченного турками, самоупавление было мерой сугубо вынужденной. А на раскол никто не шел. Как только ситуация вокруг вселенской патриархии нормализовалась, патриарх получил статус визиря в Османской империи, восстановилось каноническое общение и появился первый патриарх Московский и Всея Руси Иов - в 1589 году, с полного согласия тогдашего вселенского патриарха Иеремии. Но это произошло столетием позже. Иона же ни раскольником, ни самозванцем не являлся, более того - он святой РПЦ, признанный таковым и другими православными церквями.

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Касательно Украины вопрос сегодня стоит так - нужна ли украиснкой церкви полная автокефалия?

С точки зрения свободы веросповедания, очевидно, нет. Украинская церковь абсолютно свободна во всех своих решениях, не зависит от Российской Федерации как государства, и в то же время, благодаря некоторому "экстерриториальному" статусу материнской церкви, независима и от украинского государства. Что, конечно, удобно верующим, как удобно, например, то, что для подавляющего большинства католиков римский папа - глава иностранного государства Ватикан, и никак не подчинен местным президентам, царькам и прочим.

Православие даже доктринально куда сильней связано с местечковым государством, и надо понимать, что стремление политиков поддержать автокефалию - это желание взять под свой контроль церковь. К примеру, в Румынии патриарх с 1938 по 1939 годы занимал и пост премьер-министра. Излишне напоминать, что румынская церковь активно поддерживала правительство и в войне против СССР.

Аналогичная ситуация возникла и в православных Словакии и Болгарии, только что в оккупации советских территорий они не участвовали.

Вспомним и позицию православных епархий, оказавшихся на территриях, окуупированных нацистами.

Учитывая политическую ситуацию на Украине, нетрудно догадаться, какую позицию по отношению к России займет новообразованная украинская автокефалия...

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По существу, автокефалия украинской церкви будет означать еще один шаг в уничтожении единого пространства СССР, свидетельствовать о необратимости распада страны и народа - а нам это надо?

Дело же не в Кирилле или Путине - люди, в конце концов, смертны. А вот церковная самостоятельность - это навсегда или, по крайней мере, надолго.

Если обратиться к истории Украины, столетиями находившейся в составе польско-литовского государства, ее стремлению к воссоединению с Россией служило именно церковное устройство - в католической Речи Посполитой Украина представляла собой остров православия, причем русского православия, сохраняя каноническое единство с русской церковью. Именно правславные общества на Украине были стержнем единства с Россией.

Не случайно с распадом Российской империи немедленно образовалась тоже самопровозглашенная УАПЦ, тоже никем не признанная. И столь же не случайно с восстановлением единой государственности СССР все "самостийные" церкви оказались в эмиграции, а церковное устройство русской церкви снова становилось единым.

И что значит сегодня признать полную украинскую автокефальность? Это значит признать, что уже никогда Украина и Россия не будут вместе.

А нам это надо?

Понятно, зачем это надо состоящему на турецком содержании вселенскому патриарху, понятно, зачем это надо эмигрантским церквям, понятно, почему за это ратует Запад. А нам - зачем? И украинцам это строго говоря незачем.

Рано или поздно, а Украина и Россия снова соединятся, и что тогда делать с расплодившимися автокефалиями? Зачем создавать ненужные препятствия и сеять семена будущего конфликта?

Ну создайте сначала автокефальные церкви во Франции или в Германии, а мы посмотрим, как "демократично" все получится. В свое время, кстати, вселенский патриарх уже отказал в томосе французским православным епископам...