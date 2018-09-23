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Московский листок

Зачем нам автокефальная Украина?

Опубликовано 23.09.2018 автором в разделе комментариев 13

украина церковь рпц кирилл автокефалия
Зачем нам автокефальная Украина?

Как я уже писал и говорил, для современного человека немного дико обсуждать средневековые хитросплетения канонического права, рассуждая, нужно или не нужно предоставить украинской церкви автокефалию.

Но вопрос этот сугубо политический, и вот как раз политика-то вполне современна.

Анатолий Баранов: Грозит ли раскол в отношениях Константинополя и Москвы?

В области канонического права вопросов много, и человека несведущего легко запутать. 

Суть проблемы предоставления автокефалии Украине в том, что предоставлять ее, в приниципе, некому. Украинская православная церквь Киевского патриархата под управлением "патриарха" Филарета (Денисенко) по сути своей неканоническая, раскольническая, что признано всеми православными церквями. Причем раскол давний, с 1992 года, когда Филарет был подвергнут анафеме. Предоставить автокефалию неканонической организации невозможно.

Украинская православная церквь Московского патриархата под управлением митрополита Онуфрия, во-первых, и так автокефальна, только первосвященник этой церкви носит сан митрополита и формально находится под омофором патриарха Кирилла (также, как новопровозглашенный украинский патриарх окажется под вселенским патриархом Варфоломеем). А во вторых к вселенскому патриарху митрополит Онуфрий не обращался ни с чем. 

И вот начинается вранье, пытающееся оправдать передачу прав автокефалии неканонической организации, УПЦ КП.

Скажем, оказывается, РПЦ тоже была "самопровозглашенной". В 1448 году (вдумайтесь какая это древняя дата) митрополит Иона был-де избран поместным собором вопреки воле патриарха в Константинополе. 

Но ведь самоуправление русская церковь получила много ранее, и степень этого самоуправления была такова, что управлялась русская церковь все же митрополитом, который ездил за назначением в Константинополь.

В то время Константинополь уже не был блистательной столицей империи, до его окончтельного падения оставалось всего 5 лет, город насчитывал всего около 50 тысяч населения и вся окружавшая его "империя" ограничивалось небольшой территорией на европейском берегу Босфора. Пытаясь спаси свое положение, византийцы отказались от многовекового противостояния с Римом и фактически подчинились папе, подписав Флорентийскую унию. Это никак не устраивало растущую Московскую империю, в случае подчинения папе ставящую ее в зависимость от извечного врага - польско-литовского государства, также претендовавшего на положение региональной империи.

Собственно именно этим диктовался самостоятельный выбор митрополита Ионы в противовес назначенному Константинополем стороннику Флорентийской унии Исидору, так и не покинувшему великого города. После падения Константинополя Исидор был даже избран вселенским патриархом, но тоже заочно, в Риме. Участвовал в выборах папы римского, позже передал несуществующую власть над митрополией Киевской и всея Руси своему ученику Григорию (Болгарину), впоследствии отрекшемуся от унии и вернувшемуся в подчинение константинопольскому патриарху.

То есть, надо понимать, что вселенский патриархат настаивает на правах сугубо католичского епископа возглавлять Русскую православную церковь?

И о какой "автокефалии" идет речь в 15-м веке, когда уровень самоуправления русской церкви полностью соответствовал той автокефалии, которая уже имеется у УПЦ МП митрополита Онуфрия? То есть церковь полностью самоуправляема, но возглавляется митрополитом. Но только в 15-м веке русская церковь и не могла управляться из Константинополя, уже захваченного турками, самоупавление было мерой сугубо вынужденной. А на раскол никто не шел. Как только ситуация вокруг вселенской патриархии нормализовалась, патриарх получил статус визиря в Османской империи, восстановилось каноническое общение и появился первый патриарх Московский и Всея Руси Иов - в 1589 году, с полного согласия тогдашего вселенского патриарха Иеремии. Но это произошло столетием позже. Иона же ни раскольником, ни самозванцем не являлся, более того - он святой РПЦ, признанный таковым и другими православными церквями.

***

Касательно Украины вопрос сегодня стоит так - нужна ли украиснкой церкви полная автокефалия?

С точки зрения свободы веросповедания, очевидно, нет. Украинская церковь абсолютно свободна во всех своих решениях, не зависит от Российской Федерации как государства, и в то же время, благодаря некоторому "экстерриториальному" статусу материнской церкви, независима и от украинского государства. Что, конечно, удобно верующим, как удобно, например, то, что для подавляющего большинства католиков римский папа - глава иностранного государства Ватикан, и никак не подчинен местным президентам, царькам и прочим.

Православие даже доктринально куда сильней связано с местечковым государством, и надо понимать, что стремление политиков поддержать автокефалию - это желание взять под свой контроль церковь. К примеру, в Румынии патриарх с 1938 по 1939 годы занимал и пост премьер-министра. Излишне напоминать, что румынская церковь активно поддерживала правительство и в войне против СССР.

Аналогичная ситуация возникла и в православных Словакии и Болгарии, только что в оккупации советских территорий они не участвовали.

Вспомним и позицию православных епархий, оказавшихся на территриях, окуупированных нацистами.

Учитывая политическую ситуацию на Украине, нетрудно догадаться, какую позицию по отношению к России займет новообразованная украинская автокефалия...

***

По существу, автокефалия украинской церкви будет означать еще один шаг в уничтожении единого пространства СССР, свидетельствовать о необратимости распада страны и народа - а нам это надо?

Дело же не в Кирилле или Путине - люди, в конце концов, смертны. А вот церковная самостоятельность - это навсегда или, по крайней мере, надолго.

Если обратиться к истории Украины, столетиями находившейся в составе польско-литовского государства, ее стремлению к воссоединению с Россией служило именно церковное устройство - в католической Речи Посполитой Украина представляла собой остров православия, причем русского православия, сохраняя каноническое единство с русской церковью. Именно правславные общества на Украине были стержнем единства с Россией.

Не случайно с распадом Российской империи немедленно образовалась тоже самопровозглашенная УАПЦ, тоже никем не признанная. И столь же не случайно с восстановлением единой государственности СССР все "самостийные" церкви оказались в эмиграции, а церковное устройство русской церкви снова становилось единым.

И что значит сегодня признать полную украинскую автокефальность? Это значит признать, что уже никогда Украина и Россия не будут вместе. 

А нам это надо?

Понятно, зачем это надо состоящему на турецком содержании вселенскому патриарху, понятно, зачем это надо эмигрантским церквям, понятно, почему за это ратует Запад. А нам - зачем? И украинцам это строго говоря незачем.

Рано или поздно, а Украина и Россия снова соединятся, и что тогда делать с расплодившимися автокефалиями? Зачем создавать ненужные препятствия и сеять семена будущего конфликта?

Ну создайте сначала автокефальные церкви во Франции или в Германии, а мы посмотрим, как "демократично" все получится. В свое время, кстати, вселенский патриарх уже отказал в томосе французским православным епископам...



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Всего комментариев к статье: 13
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Re: Re: негоже верующим зависеть от чужого, тем более просто нациста
Бадякл написал 23.09.2018 11:26
Нацизм Патриарха выражается в поддержке внутренней и внешней политики нациста Путина.
В Киеве возможно националистическое руководство. Возможно. С моей точки зрения олигархи поддерживаемые США и ЕС. Временные фигуры в надежде изменений в сторону либерализма и демократии. Про нацизм в Киеве просто и не заикайся.
Не уверен довольно пожилой человек Анатолий сможет ответить мне, я могу убить человека одним ударом!
Ну и писи Крымнаш это чистое воровство. Если ты этого не понимаешь, то в психбольничку и ха-ха, ха-ха, ха-ха, харахххаххаха.
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нужна Баранову самостоятельность
Авось написал 23.09.2018 11:25
Очевидно нет. В таком разрезе пишет тов. Баранов свою муть.
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Re: крымнаш не стоит выеденного яйца
хаха написал 23.09.2018 11:25
Только не для 2,5 миллионов человек, которым не хочется быть "выеденным яйцом" Киева.
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Вопрос тонкий
Телегин написал 23.09.2018 11:14
Вовик - гопник. Он переломал завоевания прошлых столетий. Весь этот крымнаш не стоит выеденного яйца. А вот потеря Украины - за это ему висеть на виселице истории. Этот дурак ничего не смыслит в политике. Это простой гэбэшник. Купил Россию на дешевые понты. Народ обкончался, а в душе-то кошки насрали... Ничего уже не восстановится. Времена информтехнологий - это когда каждый выстрел, каждое слово - навсегда. Возможно только покаяние. Полное и окончательное. Но я не поверю. Отравлена Россия ложью и лицемерием необратимо. Спасибо Вове.
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(без названия)
опять меняют реальность написал 23.09.2018 10:48
Видимо он не зря называется вселенским.
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Re: негоже верующим зависеть от чужого, тем более просто нациста
хаха написал 23.09.2018 10:47
В чем выражается "нацизм" Кирилла? Где он позволял себе нацистские высказывания?
В то же время офицальные лица Украины - откровенные нацисты. И режим в Киеве откровенно нацистский.
Если вы дадите в морду Баранову, он сломает вам челюсть. Потом вызовет вам "скорую", будет носить вам передачи в больничку и конечно станет с вами дружить.
Пы-сы. Как можно "украсть" Крым? И кем надо быть, чтобы у тебя "украли" целую республику с 2,5 миллионами населения?
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Re: Re:структура, возглавляемая патриархом-министром
хаха написал 23.09.2018 10:42
Вселенский патриарх имел официальный статус визиря в Османской империи, но это не мешало его почитать до сих пор.
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(без названия)
опять меняют реальность написал 23.09.2018 10:36
И примешь ты смерть от коня своего.
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Вы будете со мной дружить?
Бадякл написал 23.09.2018 10:34
Зря вы так категоричны. Украина идет своим путем, Россия своим. А если так, то негоже верующим зависеть от чужого, тем более просто нациста.
Если бы Россия не украла крым. И не наводнила террористами и откровенными бандитами Донецк и Луганск. Да и внутри страны показала главенство права. То тогда можно уважать русских. На сегодня русские это ворюги, уголовники, лживые и тупые, прям как Патриарх.
Анатолий Юрьевич если я дам вам в морду, и потом нагажу вам в ботинок. Затем всем буду рассказывать, что этого не было... Вы будете со мной дружить?
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(без названия)
опять меняют реальность? написал 23.09.2018 10:34
Как встарь собирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам?
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(без названия)
опять меняют реальность? написал 23.09.2018 10:28
Город Великий разделился на три части?
Несчастная Украина.
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Варфоломей задешево продался.
Ни фига себе написал 23.09.2018 10:28
Украинская православная церковь не зависит от Российской Федерации,как государства,НО НЕЗАВИСИМА И ОТ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА. А лицам,затеявшим переворот на Украине,очень хочется,чтобы в украинских церквях Россию проклинали. а там и лик господний на иконах заменят ликом Бандеры. И это все останется на совести Варфоломея,польстившегося на обещанный процент,несовместимый с причиненным его решением уроном для православной веры.
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Re:
Truzadrottttt написал 23.09.2018 10:24
В одном из недавних интервью Баранов признает, что патриарх Кирилл является путинским министром по делам РПЦ. Возникает вопрос, к чему странам ближнего и дальнего зарубежья структура, возглавляемая патриархом-министром? Какую цель преследует РПЦ на территории пост-СССР?
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