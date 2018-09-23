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Московский листок

"Невиновный" в гибели Ила-20 Израиль побаивается ответных мер РФ

Опубликовано 23.09.2018 в разделе комментариев 1

израиль сирия минобороны авиа
"Невиновный" в гибели Ила-20 Израиль побаивается ответных мер РФ

В Иерусалиме опасаются, что после крушения Ил-20 ответные действия России могут «обрезать крылья» Израилю. Об этом пишет израильская газета Haaretz. В частности, власти страны боятся, что Россия запретит самолетам израильских ВВС летать над частью сирийской территории. В Иерусалиме надеются на временный характер таких мер. 

Издание также отмечает, что ограничительные меры позволят создать безопасные зоны в Сирии для правительственной армии и «Хезболлы». В конечном итоге это может привести к укреплению позиций Ирана в регионе. 

Министр обороны Авигдор Либерман, по данным газеты, рассказал, что совместное обсуждение трагедии российской и израильской стороной свидетельствуют о хороших отношениях двух стран. Газета же подчеркивает, что Либерман в своих ответах маневрировал «больше, чем пилоты российского Ил». 

Ранее израильские офицеры представили отчет о крушении Ил-20.

- Ничего не пойму, - поражается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - если, как утверждал Путин, всё это только цепь трагических случайностей, а Израиль нисколько не виновен в гибели Ила и его экипажа, то какие могут быть ответные меры - по поводу чего? За что Израиль наказывать? Другой вопрос, что Путинская Россия давно в столь близких отношениях с Израилем, что не только пенсии платит беглым из СССР паразитам, но и позволяет атаковать своих (Израиля) врагов на территории, которую своей кровью отвоевали сирийские и российские солдаты. Может ли быть более подлое предательство? А что "крылышки подрежут" - Израиль может не бояться, скорее, подрежут языки своим правдорубам.

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1202 написал 23.09.2018 10:46
сортирного Карлика Израиль поимел в очко с особым цинизмом?
Этот моральный урод рад обманываться, лишь бы не повесили раньше времени?
бывшая жена Людмила вовремя выгнала этого морального урода из своей постели?
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