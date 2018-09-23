В Мосгорсуде прошло заседание по продлению стражи Петру Милосердову.

Торжество справедливости в отдельно взятом Мосгорсуде

Перед началом заседания защита и Петр настаивали на том, что надо дождаться адвоката - Матвея Цзена, у него на руках все документы. Цзен ехал с другого заседания - он не мог быстро изменить график, поскольку о суде известили накануне вечером.

Следователь Талаева сказала судье, что Цзен всегда опаздывает. Супруга Петра не выдержала: "Это ложь!" В результате ее выставили из зала.

Заседание начали без основного защитника.

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Накануне прокуратура не утвердила обвинительное заключение и вернула дело на дополнительное следствие. В этом случае Петра должны были освободить. Но следователь Талаева подала жалобу в вышестоящую прокуратуру, а на время рассмотрения жалобы требует продлить стражу.

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Срок стражи Петру Милосердову продлили на месяц, до 23 октября.