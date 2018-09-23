Судьбу дерипаскиных прибылей решать будет "Боинг", а не Минфин США

Группа En+, президентом которой является предприниматель Олег Дерипаска, добилась "существенного прогресса" в вопросе снятия с нее американских санкций, утверждает агентство Bloomberg, подводя итоги шестимесячных переговоров с Минфином США. При этом агентство ссылается на источники в En+.

Подробностей о ходе переговорного процесса пока нет, сообщается лишь, что компании предстоит сделать еще многое, чтобы достичь формального соглашения. От официальных комментариев представитель Дерипаски отказался.

О введении санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний США объявили 6 апреля текущего года. В "черный" список попал в том числе Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".

Олег Дерипаска, между тем, в июне отказался от кредитов "Промсвязьбанка", которые в качестве мер поддержки предлагало ему правительство. Условия предоставления ему финансовой помощи бизнесмен считает сравнимыми с грабежом, пишет The Bell со ссылкой на ряд информированных собеседников - федерального чиновника, знакомого Дерипаски и источник, близкий к банку.

Один из собеседников пояснил, что Дерипаска в разговоре с высокопоставленным чиновником правительства "дал понять, что считает предложенные условия грабительскими".

Напомним, в начале апреля миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также их компании оказались под санкциями США. Это автоматически осложнило им отношения с банками и расчеты в долларах. Их счета на Западе были заблокированы, а котировки акций их компаний рухнули, в результате чего сработал маржин-колл по кредитам. Так, Вексельбергу пришлось доплачивать западным банкам около двух миллиардов долларов в качестве дополнительного обеспечения.

Российские госбанки не рискнули перекредитовывать миллиардеров, попавших под санкции, чтобы самим не оказаться в аналогичной ситуации. Тогда власти решили пожертвовать "Промсвязьбанком", который до прошлого года принадлежал братьям Ананьевым. Прямо перед новым годом ЦБ решил подвергнуть "Промсвязьбанк" санации, а затем из него сделали опорный банк для предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые тоже пострадали от санкций. Из-за такого профиля "Промсвязьбанк" рано или поздно тоже может оказаться в санкционных списках.

От редакции: А знаете, отчего Дерипаска так упорно бьётся именно против санкций, введённых со строны США, а не ЕС? Один только завод в Карелии, в Надвоицах его имеет сбыт алюминиевых деталей-болванок (для "Боинга", для корпорации) только в США. То есть никаких иных рынков сбыта (из-за всё той же гегемонии США в отрасли и так вот обусловленной, политически "конкуренции") для алюминия Дерипаски не предполагается - не отечественный же авиапром возрождать? Норма прибыли уже устоялась, и она "заточена" на индустрию США - перестраивать сбыт бессмысленно. Норма прибыли - это вам не Минфин, не путИн и не остров Русский.

Так что любые "припарки", которые отечество ему предлагает, включая офшоры на родине - это только информационный фон, как бы политическая поддержка, а решать будущее не только дерипаскиных прибылей, но и многотысячных рабочих коллективов, оказавшихся в заложниках у олигархизированной экономики РФ - будут авиаворотилы в США. И не факт, что они встанут на сторону политиков - как говорится, что выгодно "Боингу", выгодно США, а возрождение проекта Ил-96 (даже этого, старенького) - точно не входит в планы Империи. Её и так Эйрбас в РФ теснит.

Д.Ч.

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