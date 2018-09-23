Конашенков перечит Путину: Израиль всё же виновен в гибели Ила

Своевременно не предупредив о нанесении авиаударов в Сирии 17 сентября, Израиль нарушил договоренности с Россией от 2015 года. Об этом, как передает "Интерфакс" сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В 21:39 представитель командования ВВС Израиля в воинском звании полковник оповестила по каналу "деконфликтинга" командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе по объектам. Речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесет удар по объектам, которые находятся на севере Сирии", - заявил Конашенков на брифинге в воскресенье.

Через одну минуту, в 21:40, четыре израильских самолета F-16 нанесли удары управляемыми авиабомбами GBU-39 по промышленным объектам в провинции Латакия, расскахзал предстаитель МО РФ.

"Таким образом, оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение имеющихся договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов", - подчеркнул Конашенков.

Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооруженными силами на сирийском направлении, достигнутых в рамках деятельности совместной рабочей группы, считают в Москве. Россия, по словам Конашенкова ни разу не нарушала условия договоренностей с Израилем по Сирии.

От редакции: Ох, и неладно же что-то в Датском королевстве! Вот насчёт установки конного памятника Николаю Вторыю перед головным офисом Минобороны на Фрунзенской набережной они договорились (но не с москвичами, кстати), и чтобы Шойгу крестился в Спасской башне тоже вроде условились, а вот с верховным насчёт версий потери Ила-20 договориться Конашенков не может. Тот же чётко сказал, практически приказ отдал: случайности это, товарищи-господа офицеры, цепь трагических случайностеф! А вдруг офицеры пошли уже супротиву государя, как некогда генерал Рохлин возмечтал? Супротиву дружбы с Израилем - русское офицерство? Это новые санкции на лучших людей Путинской России, на наших любимых родных олигархов чтоб снова наложили ещё проклятые буржуины? Да не заговор ли это очередной? Пора, пора опять чистить генералитет царю-батюшке...

Д.Ч.

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