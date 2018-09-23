Марш "Антикапитализм-2018" в Москве цензурируют полицаи

На согласованное шествие "Антикапитализм" в Москве полиция запрещает проносить любые флаги, плакаты и транспаранты.

Как сообщает в редакцию пришедший на марш главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, под предлогом недопустимости на разрешённом шествии и митинге каких-либо флагов и плакатов, участников марша "Антикапитализм-2018" вообще не пропускают к месту проведения мероприятия. Это уже полицейский беспредел какого-то доселе невиданного ни на одном аналогичном марше (акция проводится с 2001-го года) уровня.

Похоже, полиция Москвы сама по приказу сверху провоцирует серьёзные "беспорядки", как они, власти и их сторожевые псы, этопотом называют...

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