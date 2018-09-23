Алжирская конференция стран-нефтедобытчиков приняла позицию США в отношении Ирана

В Алжире в воскресенье началось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ JMMC. Страны-экспортеры нефти обсуждают вопрос о том, как реагировать на падение добычи в Иране, Венесуэле и других странах после сентября, передает ТАСС. Иран, против которого 4 ноября вводятся нефтяные санкции США, что уже вызвало падение нефтедобычи в стране, высказал возмущение тем, что JMMC превышает свои полномочия, пытаясь перераспределить квоты.

Иран также утверждает, что несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к ОПЕК увеличить нефтедобычу для снижения цен, Россия и Саудовская Аравия не смогут оперативно увеличить поставки нефти на рынок.

Недопоставки нефти после вступления в ноябре в силу санкций США против Ирана могут достичь 600 тыс. баррелей в сутки, говорил вчера журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи. Он также сообщил, что "в ОПЕК+ есть разговоры о том, что надо сделать больше, чем было решено в июне". Какие цифры при этом министры обсуждают, он не назвал. Reuters ранее отмечал о том, что "на столе переговоров дополнительные 500 тыс. баррелей в сутки", однако пока эта информация не подтвердилась. "Одна из целей сегодняшней встречи - убедиться в наличии достаточных свободных мощностей, чтобы мы могли отвечать на вызовы с учетом того, что есть страны, которые планируют наращивать нефтедобычу, особенно США", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы вкладываемся в создание дополнительных мощностей, чтобы использовать их, когда они понадобятся", - подчеркнул он.

Саудовский министр сказал, что у него нет понимания, сколько иранской нефти может уйти с рынка, и случится ли такое в принципе. Он обсуждал с иранской делегацией, и "мы пришли к консенсусу, что наша задача - прийти к 100-процентному уровню исполнения сделки".

Мониторинговый комитет состоит из шести стран, участвующих в Венском соглашении об ограничении добычи. Это Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Алжир и Оман. В сделке участвуют 24 страны. Министры собираются раз в два месяца для того, чтобы обсудить текущие итоги исполнения соглашения. Заседание началось в 9:00 воскресенья по местному времени (11:00 по Москве).

Комитет наделен функцией рекомендовать странам соглашения те или иные меры, необходимые для регулировки рынка. Так, на заседании в июне комитет предложил смягчить действующие ограничения и нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки вследствие падения добычи в Иране (из-за санкций), Венесуэле и ряде других стран (снижение из-за внутренних причин).

В августе ОПЕК+ выполнил соглашение на 129%, говорил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак, а по июньскому решению оно должно достичь 100%. В последние несколько месяцев перед июнем сделка перевыполнялась (около 150%).

По окончании заседания планируется пресс-конференция для СМИ, в которой, как ожидается, примут участие Александр Новак и его саудовский коллега министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалех.

Отметим, что беспрецедентный экономический, а значит политический шантаж со стороны США напрямую влияет на нефтедобычу в Иране. Администрация президента США Дональда Трампа в настоящий момент не видит смысла вступать в переговоры с Исламской Республикой, сказал в пятницу госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу MSNBC.

"Мы ясно заявляли, что смена государственного строя не является составной частью политики президента Трампа", - подчеркнул Помпео, отвечая на вопрос, допускает ли администрация президента США мягкую или же реальную смену власти в Тегеране.

Помпео добавил, что Вашингтон не скрывал, чего он ждет от Ирана. "Как насчет того, чтобы прекратить запускать ракеты по Эр-Рияду, вооружать (движение) "Хезболла", прекратить являться крупнейшим в мире государством, спонсирующим терроризм? Это простые требования, которые мы предъявляем любой стране мира, включая Иран", - подчеркнул госсекретарь, слова которого приводит ТАСС.

Новости по теме:

РФ вошла в число высокоразвитых нищебродов

Сдерживание цен на бензин обойдется в 630 млрд рублей

Минфин поддержал бредовую идею об отказе от доллара

Дядюшка Сэм не планирует никаких переговоров с Ираном

"Газпрому" снова разрешили не платить 50% от прибыли по МСФО

Центробанк паникует из-за падения нефтерубля, но ликует от пенсионной реформы