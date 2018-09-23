Пенза непримиримо выступает против пенсионной реформы, "ЕдРа" и правительства Медведева

Около тысячи пензенцев вышли на очередной митинг против пенсионной реформы, который состоялся 22 сентября в сквере им. Дзержинского. Полиция оцепила место проведения митинга металлическими решётками и пропускала людей на акцию после тщательного досмотра, снимая всех на видеокамеры. Рядом с дворцом культуры железнодорожников дежурила большая группа сотрудников ОМОН.

А накануне митинга во многих учебных заведениях города учителя и преподаватели провели профилактические беседы со школьниками и студентами, пытаясь не допустить их участия в митинге. Власть напугана ростом протестных настроений в обществе, партия пенсионного геноцида «Единая Россия» терпит поражение на региональных выборах, а рейтинги Путина и Медведева резко просели.

Активисты Левого Фронта пришли на митинг с растяжкой «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста!» и портретами врагов народа, которые поддержали пенсионную реформу. Участники митинга держали в руках плакаты «Увеличение пенсионного возраста – это геноцид народа!», «Пенсии украли твари и негодяи!», «Единая Россия», руки прочь от наших пенсий!», «Путин, нам не нужна такая стабильность!».

оординатор Левого Фронта по ПФО Сергей Падалкин обратил внимание на плакаты с портретами врагов народа. «Кто такие враги народа? Это люди, которые поддерживали пенсионную реформу. <…> Я хочу сказать и о наших пензенских «единороссах». Законодательное Собрание Пензенской области во главе с руководителем регионального отделения партии «Единая Россия» Валерием Лидиным практически единогласно проголосовало за повышение пенсионного возраста, и только депутаты от оппозиционных фракций, прежде всего депутаты от КПРФ выступили против», — рассказал Сергей Падалкин. Он назвал депутатов областного парламента от «Единой России» мерзавцами и негодяями, а также отметил, что пенсионная реформа – это только «вишенка на торте». «В этом торте много ещё других начинок. Вы знаете, что с 1 января 2019 года поднимают НДС. Значит, цены в магазинах поползут вверх. Сейчас власти говорят о том, что нужно поднять подоходный налог <…> они хотят ввести налог на самозанятых, они говорят о том, что нужно в квитанциях ввести новую графу и собирать с населения деньги на защиту от террористической угрозы. Хорошо хоть нам валежник разрешили собирать», — пошутил оппозиционер. «Скоро дойдёт до того, что мы, как в сказке про Чиполлино, будем платить налог на воздух и на осадки. Сегодня это кажется абсурдом и бредом, но ещё несколько лет назад так думали и о пенсионной реформе», — напомнил Сергей Падалкин.

Напомним, митинги против изменений в пенсионное законодательство, организованные коммунистами и профсоюзами, состоялись и в других регионах России - Казани, Ростове, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, на Дальнем Востоке и в Сибири.

Участники митинга КПРФ на центральной площади Барнаула призывали добиваться отмены повышения пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу. Как передает "Интерфакс", в поддержку референдума в Барнауле собрано 40 тысяч подписей.

Митингующие приняли резолюцию, в которой призвали руководство страны отказаться от решения экономических проблем за счет ухудшения благосостояния населения, не допустить снижения социальной защищенности граждан, сосредоточить усилия на развитии экономики и обеспечить проведение пенсионного референдума. Участники митинга также призвали провести расследование фальсификации результатов выборов губернатора в Приморском крае.

В Красноярске митинг краевой федерации профсоюзов против повышения пенсионного возраста прошел на площади сквера Космонавтов. Участники приняли резолюцию, в которой потребовали отменить пенсионную реформу и отправить в отставку ее авторов. По информации организаторов митинга, краевые профсоюзы собрали подписи более 60 тысяч жителей региона, не согласных с повышением пенсионного возраста.

Митинг против изменения пенсионного возраста, инициированный КПРФ, прошел в столице Хакасии Абакане. "Мы довольны большим количеством пришедших жителей. Мы будем продолжать и дальше бороться против изменений в пенсионное законодательство", - заявили в пресс-центре регионального отделения КПРФ.

Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста состоялся в Омске. Участники митинга требовали отставки правительства РФ, перевыборов Госдумы и смены политического курса. В Новокузнецке дождь помешал собрать на митинг большое число участников: по оценкам организаторов, собрались всего около 150 человек. Мэрия города насчитала 90 участников.

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