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Московский листок

Пенза непримиримо выступает против пенсионной реформы, "ЕдРа" и правительства Медведева

Опубликовано 23.09.2018 в разделе комментариев 5

едро левый фронт реформа пенсионеры пенза

Источник: Левый Фронт-Пенза

Около тысячи пензенцев вышли на очередной митинг против пенсионной реформы, который состоялся 22 сентября в сквере им. Дзержинского. Полиция оцепила место проведения митинга металлическими решётками и пропускала людей на акцию после тщательного досмотра, снимая всех на видеокамеры. Рядом с дворцом культуры железнодорожников дежурила большая группа сотрудников ОМОН.

А накануне митинга во многих учебных заведениях города учителя и преподаватели провели профилактические беседы со школьниками и студентами, пытаясь не допустить их участия в митинге. Власть напугана ростом протестных настроений в обществе, партия пенсионного геноцида «Единая Россия» терпит поражение на региональных выборах, а рейтинги Путина и Медведева резко просели.

Активисты Левого Фронта пришли на митинг с растяжкой «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста!» и портретами врагов народа, которые поддержали пенсионную реформу. Участники митинга держали в руках плакаты «Увеличение пенсионного возраста – это геноцид народа!», «Пенсии украли твари и негодяи!», «Единая Россия», руки прочь от наших пенсий!», «Путин, нам не нужна такая стабильность!».

оординатор Левого Фронта по ПФО Сергей Падалкин обратил внимание на плакаты с портретами врагов народа. «Кто такие враги народа? Это люди, которые поддерживали пенсионную реформу. <…> Я хочу сказать и о наших пензенских «единороссах». Законодательное Собрание Пензенской области во главе с руководителем регионального отделения партии «Единая Россия» Валерием Лидиным практически единогласно проголосовало за повышение пенсионного возраста, и только депутаты от оппозиционных фракций, прежде всего депутаты от КПРФ выступили против», — рассказал Сергей Падалкин. Он назвал депутатов областного парламента от «Единой России» мерзавцами и негодяями, а также отметил, что пенсионная реформа – это только «вишенка на торте». «В этом торте много ещё других начинок. Вы знаете, что с 1 января 2019 года поднимают НДС. Значит, цены в магазинах поползут вверх. Сейчас власти говорят о том, что нужно поднять подоходный налог <…> они хотят ввести налог на самозанятых, они говорят о том, что нужно в квитанциях ввести новую графу и собирать с населения деньги на защиту от террористической угрозы. Хорошо хоть нам валежник разрешили собирать», — пошутил оппозиционер. «Скоро дойдёт до того, что мы, как в сказке про Чиполлино, будем платить налог на воздух и на осадки. Сегодня это кажется абсурдом и бредом, но ещё несколько лет назад так думали и о пенсионной реформе», — напомнил Сергей Падалкин.

Напомним, митинги против изменений в пенсионное законодательство, организованные коммунистами и профсоюзами, состоялись и в других регионах России - Казани, Ростове, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, на Дальнем Востоке и в Сибири. 

Участники митинга КПРФ на центральной площади Барнаула призывали добиваться отмены повышения пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу. Как передает "Интерфакс", в поддержку референдума в Барнауле собрано 40 тысяч подписей. 

Митингующие приняли резолюцию, в которой призвали руководство страны отказаться от решения экономических проблем за счет ухудшения благосостояния населения, не допустить снижения социальной защищенности граждан, сосредоточить усилия на развитии экономики и обеспечить проведение пенсионного референдума. Участники митинга также призвали провести расследование фальсификации результатов выборов губернатора в Приморском крае. 

В Красноярске митинг краевой федерации профсоюзов против повышения пенсионного возраста прошел на площади сквера Космонавтов. Участники приняли резолюцию, в которой потребовали отменить пенсионную реформу и отправить в отставку ее авторов. По информации организаторов митинга, краевые профсоюзы собрали подписи более 60 тысяч жителей региона, не согласных с повышением пенсионного возраста. 

Митинг против изменения пенсионного возраста, инициированный КПРФ, прошел в столице Хакасии Абакане. "Мы довольны большим количеством пришедших жителей. Мы будем продолжать и дальше бороться против изменений в пенсионное законодательство", - заявили в пресс-центре регионального отделения КПРФ. 

Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста состоялся в Омске. Участники митинга требовали отставки правительства РФ, перевыборов Госдумы и смены политического курса. В Новокузнецке дождь помешал собрать на митинг большое число участников: по оценкам организаторов, собрались всего около 150 человек. Мэрия города насчитала 90 участников.

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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Увеличение пенсионного возраста ; это геноцид народа!
6444245 написал 23.09.2018 17:35
А вообще это конечно ужас для россии. Раньше простой люд русский устраивал стачки и акции против озверевших капиталистов, против империализма и николашек кровавых, против фашистов и нацистов, а вот теперь против "режима зажравшейся власти путинской братвы"! А стариков и старушек и перживающих за их чудовищное и мучительное будущее до смерти дубасят "путинские мордовороты, которых оснастили заранее на войну против российского народа". Как страна вообще до такого докатилась? Конечно историки потом все найдут и объяснят. А пока по всей стране тысячи с лозунгами &#171;Увеличение пенсионного возраста &#8211; это геноцид народа!&#187;, &#171;Пенсии украли твари и негодяи!&#187;, &#171;Единая Россия&#187;, руки прочь от наших пенсий!&#187;.
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&#171;Увеличение пенсионного возраста &#8211; это геноцид народа!&#187;
6444245 написал 23.09.2018 17:19
Отношение к режиму и лично к путина-медведину конечно резко падает на фоне абсолютно варварской или как говорит зюганов "людоедской реформа", когда 65 лет пенсионный возраст при среднем возрасте жизни - менее 65 лет. Риа новости - в 2017 году на всемирном форуме назвали что 70.9 лет средний вообще возраст а мужчины 64.7 лет где-то. Путин старик и скоро помрет - неужели ему наплевать как о нем будут поколения говорить уже скоро? На "штыках и отморозках в погонах" не сохранить долго власть - это показывает история. Надо отказаться от подобных инициатив правительства, заменив его и поставить адекватных - тех кто будет развивать экономику, а не просто пилить деньги и в том числе стариков 60-летних. Зюганов предлагает заморозить до 2030 года повышение пенсионного возраста, надо разобраться с пфр и льготами для начала (кому за что и сколько и надо ли вообще) и сократить в два раза количество людей в погонах и чиновников - пусть идут работать и вот вам и источник поступлений налогов и экономия бюджетов.
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(без названия)
шшш написал 23.09.2018 17:16
люди возненавидели эту власть, путина со сворой воров, все им мало, мало, не иначе несколько жизней себе отмерили. Рассказывали, как один богач умирал - уже не знал куда перед смертью эти деньги засунуть, и в трусы пихал. А родные дети удивлялись - деньги-то еще советские, а семья их и не видела, ни сладостей, ни игрушек, ни одежды нормальной, не говоря уж о квартирах-машинах. У таких скупердяев все прахом, как и у нас сейчас в россии. Когда уже нажрутся, хапуги.
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(без названия)
абрам написал 23.09.2018 16:40

Пенза молодцы, в отставку правительство бездельников и паразитов
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А портреты членов правительства и президента с его администрацией
и с надписью "враг народа" написал 23.09.2018 16:31
на митинге были?
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