Путин начал гнать из ЦИК своих назначенцев за плохие результаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке члена Центральной избирательной комиссии Василия Лихачева. Об этом сообщает РИА «Новости». Агентство отмечает, что ранее Лихачев подал заявление об отставке. Он объяснил это тем, что выполнил все поставленные перед ним задачи. То есть не вполне ясно и какие это задачи, и кто от кого бежит - может, и не Путин, а Лихачёв сам в гневе и ужасе от увиденного им на выборах...

Лихачев вошел в состав ЦИКа в 2016 году. Как отмечается, он был назначен в ЦИК по президентской квоте, поэтому прошение об отставке направлял на имя главы государства. Сам Лихачев рассказал, что вопрос трудоустройства будет решать после окончания отпуска.

«Я сейчас в отпуск уезжаю, потом вернусь, тогда можно будет думать и решать», — сказал он.

По его словам, уже существуют варианты нового места работы, однако называть их не стал.

Отметим, что недовольство Путина работой ЦИК и самими "выборами" довольно-таки сложно теперь скрыть - поэтому "по собственному желанию" после проваленной кампании Собянина и прочих знаковых "едроссов" могут уйти вскоре и другие члены ЦИК. Главное чтоб их в знак царской благодарности не послали открывать очередную мемориальную доску - атамана Краснова, генерала Власова, других "героев" из иконостаса Путина и окружающих его "питерских" белячков и НТСовцев.

Сама Элла Памфилова, знаковый либерал, имидж которой брошен на амбразуру легитимности миллиардерской власти - поразила в ходе обработки данных выборов на Дальнем Востоке не просто тем, что нынешние буржуазные работодатели зовут непрофессионализмом, а банальным невежеством, незнанием географии родной страны. О каких-то корабельных избирательных участках в Уссурийске вещала на всю страну по Путин-ТВ...

При этом заработки у этих столпов путинизма явно не соответствуют уровню знаний и эрудиции. Та же мультимиллионерша Памфилова - первый кандидат на вылет за несоответствие затрат государства на свою легитимность, на поддержание реноме элиты через выборы. Однако "заработать" на этом месте она успела уже столько, что и правнукам хватит.

В Центроизбиркоме с трудом в декабре прошлого года объяснили, откуда у Эллы Памфиловой столько денег. СМИ растиражировали доход главы Центризбиркома Эллы Памфиловой за 2016 год в 30,7 миллиона рублей. Произошло это после того, как ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации на выдвижение в кандидаты на президентское кресло. Выяснилось, что за 12 месяцев глава получила 5,7 млн рублей, т.е. в месяц она зарабатывала свыше 400 тыс. рублей.

"В связи с растиражированными в СМИ "убийственными фактами" о трудовой биографии и доходах председателя ЦИК России Э. А. Памфиловой сообщаем: из 30 657 503,95 рубля годового дохода, указанного в декларации Э. А. Памфиловой за 2016 год, заработная плата составила 5 704 390,55 рубля. Этим исчерпываются средства, полученные из государственного бюджета", — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Верная служба, преданность несменяемому силовигарху номер один - низко ценится царём, ждать хороших назначений тем, кто вместе со своим имиджем поработал "прокладкой" между путинской элитой (которую "выборы" и охраняют) и разгневанным её реформами народом - не стоит. Кто не имеет чести, кто торгует фейсом, обманывая массы - не заслуживает уважения ниоткуда, не только "снизу", но и "сверху". Вот Чуров тот же после Маннергейм-гейта вообще неизвестно, куда исчез - говорят, пишет иллюстрированные мемуарчики о своей питерской семье и дружбе с Синявским и Даниэлем - героями-антисоветчиками... Таков удел одноразовых бородачей.

Д.Ч.

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