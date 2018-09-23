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Московский листок

Два знаковых офиса силовигархии атакованы другороссами, есть задержанные

Опубликовано 23.09.2018 автором Э.Л. в разделе комментариев 1

национализация нефть другая россия силовигархия роснефть
Два знаковых офиса силовигархии атакованы другороссами, есть задержанные

В день проведения в Москве "Антикапитализма-2018" были проведены одной из организаций-участниц соответствующие духу марша (за национализацию природных ресурсов) символические акции у зданий, где обитают миллиардеры-узурпаторы всенародных богатств недр России. 

В районе 12 часов была проведена акция против нефтехимической компании "СИБУР Холдинг" (владельцы Михельсон и Тимченко, - силовигарх, старый друг Путина, - прим.ред.). Здание закидали дымовыми шашками, растянули баннер с лозунгом "ОЛИГАРХОВ - РАСКУЛАЧИТЬ!", зажгли пиротехнику, разбросали листовки.

Листовка под названием ХВАТИТ ГРАБИТЬ НАРОД - ГРАБЬТЕ ОЛИГАРХОВ!

Цитирую лишь последний параграф листовки:

"Богатства земельных недр принадлежат народу. Государство должно заботиться о своих гражданах, а не об интересах кучки воров. Мы требуем пересмотра итогов приватизации. Передела собственности в стране. Возвращение народу украденного. Установления социальной справедливости.

Хватит грабить народ - грабьте олигархов!"

Независимая политическая партия "Другая Россия"

Задержаны 7 человек. Всех увезли в ОВД по району Академический. 

Около 13 часов другая группа нацболов "атаковала" офис Роснефти.

Вывесили баннер "Отдайте, цуки, нефть!", раскидали листовки, зажгли пиротехнику.

Никто задержан не был.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
размышляющий написал 23.09.2018 18:37
Да и правда. Разве это справедливо, когда ничтожная кучка лиц, особо приближенных к ампиратору, грабит большинство убогих и сирых дарагих расеян. Это есть действо против воли Всевышнего, который говорил, что все люди - братья.
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