Два знаковых офиса силовигархии атакованы другороссами, есть задержанные

В день проведения в Москве "Антикапитализма-2018" были проведены одной из организаций-участниц соответствующие духу марша (за национализацию природных ресурсов) символические акции у зданий, где обитают миллиардеры-узурпаторы всенародных богатств недр России.
В районе 12 часов была проведена акция против нефтехимической компании "СИБУР Холдинг" (владельцы Михельсон и Тимченко, - силовигарх, старый друг Путина, - прим.ред.). Здание закидали дымовыми шашками, растянули баннер с лозунгом "ОЛИГАРХОВ - РАСКУЛАЧИТЬ!", зажгли пиротехнику, разбросали листовки.
Листовка под названием ХВАТИТ ГРАБИТЬ НАРОД - ГРАБЬТЕ ОЛИГАРХОВ!
Цитирую лишь последний параграф листовки:
"Богатства земельных недр принадлежат народу. Государство должно заботиться о своих гражданах, а не об интересах кучки воров. Мы требуем пересмотра итогов приватизации. Передела собственности в стране. Возвращение народу украденного. Установления социальной справедливости.
Хватит грабить народ - грабьте олигархов!"
Независимая политическая партия "Другая Россия".
Задержаны 7 человек. Всех увезли в ОВД по району Академический.
Около 13 часов другая группа нацболов "атаковала" офис Роснефти.
Вывесили баннер "Отдайте, цуки, нефть!", раскидали листовки, зажгли пиротехнику.
Никто задержан не был.
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размышляющий написал 23.09.2018 18:37