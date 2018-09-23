Хоть за жириновца, только б не за "ЕдРо": Хабаровский край уже выбрал губернатора

По данным ЦИК, после обработки 58,33% протоколов голосования Сергей Фургал заручился поддержкой 69,53% избирателей, у его соперника — действующего главы региона Вячеслава Шпорта — 27,87% голосов. Кандидат на должность губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал после обработки 58,33% протоколов получил 69,53% голосов, в то время как за его основного соперника — действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта проголосовали только 27,87% жителей, свидетельствуют данные ЦИК.

При этом экзитполы, которые в Хабаровском крае ранее официально проводила компания «Медиатехнологии», отдавали победу во втором туре Шпорту. Согласно им, по результатам голосования действующий глава региона должен набрать 57% голосов, в то время как кандидат от ЛДПР — 43%. При этом закрытые экзитполы, которые проводились для штаба действующего губернатора, показывали противоположные результаты, говорили два знакомых с результатами опросов источника РБК. Согласно им, Шпорт, по данным на 18:30 по местному времени, получил 35,7% голосов, Фургал же опередил его с результатом 64,3%. Позже кандидат от ЛДПР также сообщил РБК, что у его штаба есть данные экзитполов.

Тем временем в Кремле уже "делают кадровые выводы" из поражения "ЕдРа" - но не в партии, а ЦИК. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке члена Центральной избирательной комиссии Василия Лихачева. Об этом сообщает РИА «Новости». Агентство отмечает, что ранее Лихачев подал заявление об отставке. Он объяснил это тем, что выполнил все поставленные перед ним задачи. То есть не вполне ясно и какие это задачи, и кто от кого бежит - может, и не Путин, а Лихачёв сам в гневе и ужасе от увиденного им на выборах...

Лихачев вошел в состав ЦИКа в 2016 году. Как отмечается, он был назначен в ЦИК по президентской квоте, поэтому прошение об отставке направлял на имя главы государства.

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