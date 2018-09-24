Посёлок Спартак. Приставы получили право на грабеж!?

Все уже многократно писали о том, что государство благословило своих верных слуг ранним (относительно всех прочих) выходом на пенсию. Ещё государевым солдатикам дозволено в дополнении к своей зарплате малость подработать на стороне. К примеру, совсем недавно московские приставы, исполняя чей-то заказ, лихо избивали жильцов дома по Ставропольской 17. Теперь мы напишем о ещё одной поблажке государевым экзекуторам.

Итак, 21 сентября автор материала прибыл на выселение жителей дома по адресу п. Спартак, д. 15 (Раменский район, станция Быково). Напоминаю, данный дом

не был, как то положено по закону РФ, передан в городской жилой фонд. Сначала его захватила какая-то странная контора ООО «Релакс». Потом «Релакс» и вовсе продала его другой группе частных лиц. Оные частные лица начали зачищать здание, применяя угрозы, физическое давление на жильцов, отключения электричества, суд. Что характерно, судья вообще тратил на каждую семью минут по 15. Жильцам даже не разрешалось приводить аргументы в свою защиту.

Итак, сразу же по прибытию в дом, автор материала обнаружил группу людей в штатском (тех самых новых собственников). Оные собственники оскорбляли и толкали жильцов. Как обитателей комнаты, так и прибывших им на помощь соседей. Прибывшие правоохранители выступали на стороне «собственничков». Запугивали жильцов, что они будут задержаны, оштрафованы и даже брошены за решетку. В итоге люди в штатском и люди в форме совместными усилиями зачистили жилплощадь.

Отметим, что даже когда люди в штатском отняли у автора материала фотоаппарат, правоохранители тоже не отреагировали (ни на грабеж, ни на препятствие журналистской деятельности). Вернули камеру только через 20 минут, после того как из редакции (и не только из редакции) начали звонить во все отделы областного МВД. Причём, вернули только аппарат. Карту так памяти так и не вернули.

Особо отметим, что люди в штатском и люди в форме в некотором роде - коллеги. Как и в случае со Ставропольской 17, мы имеем дело с приставами. Только уже с бывшими. По крайней мере, некоторые из людей в штатском являются бывшими приставами Жуковского суда. Бывшими приставами, ныне собственниками. В общем, если на Ставропольской 17 приставы отнимают добро для дяди, то тут стараются для себя любимых.

Что тут ещё можно сказать? Государевым людям дали раннюю пенсию, нехилую зарплату. Право избивать граждан, дабы подработать к зарплате. А теперь получается ещё и право внаглую отбирать у граждан наиболее ценное имущество (жильё). А интересно, что нужно сделать властям, чтобы у нас, наконец, лопнуло терпение? Право первой ночи ввести?