После 18-ти лет вранья "Единой России" начали отказывать в доверии

Нет, терпение россиян не оказалось безграничным. Во всяком случае, даже с крепостным правом наши предки мирились несколько веков, столетиями умудрялись выносить непомерный гнёт царизма и церкви, а вот хвастливые рапорты "единороссов", оглашаемые под хруст денежных купюр, умыкнутых у народа и оседающих в бездонных карманах, вызвали отрыжку значительной части жителей страны уже к концу второго десятилетия правления данного организованного сообщества.

Строго говоря, "Единую Россию" нельзя именовать партией. Её единственной идеей является патриотизм, под которым понимается ситуация, позволяющая наживаться могучей кучке больших начальников и региональным элитам, прислуживающим ей. Чем выше занимаемая должность и тяжелее мошна от непосильных заработков и дивидендов, тем беспощаднее патриотизм их обладателей. Кажется, лиши их этого места, они грабить пойдут. Почти обязательным признаком современного патриота-единоросса стала физиономия, не умещающаяся на плазменной панели телевизора - щёки остаются за кадром. Эти надутые щёки присвоили себе все исторические победы и кормят Россию баснями о грядущих фантастических успехах, не забывая между тем её обирать, гнобить и доить.

По результатам деятельности "Единую Россию", скорее, можно назвать "похоронной командой". Депутаты и чиновники похоронили конституционные права и свободы, социальную справедливость, политическую конкуренцию, похоронили образ нашей страны, как приверженной прогрессивным идеям, способной к научным и культурным прорывам, страны высоких ценностей и идеалов. В последнее время принялись закапывать здравый смысл. Зато восставшими мертвецами выглядят вернувшиеся в нашу жизнь средневековые суеверия, фактическая кастовость общества, повсеместные запреты на элементарные проявления гражданской активности.

Сентябрьские выборы 2018г. нарушили гегемонию правящей силы. "Единая Россия" затрещала по швам. На первый взгляд, в околовыборном пространстве ничего не изменилось: тот же административный ресурс и карманные СМИ, те же вбросы и прямые фальсификации. В "ЕдРе", не думая о возможном закате, уверенно строчили очередные планы на пути к мировому величию чуть ли не до 2050 года. Однако настроение массы избирателей кардинальным образом поменялось. Громовым раскатом в Приморье и Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае, Якутске, Новосибирске и Великом Новгороде, Иркутской области и Ульяновской области прозвучало: "В гробу мы видели эту "Единую Россию"! Люди были готовы голосовать за кого угодно, но не за "ЕР".

Следует учитывать, что реальных оппонентов власть к выборам не допустила. А если представители системной оппозиции побеждали, то тут же пугались сего обстоятельства. Коммунист Ищенко во Владивостоке заявил, что готов следовать политическому курсу президента; кандидат ЛДПР Фургал в Хабаровском крае соглашался после 1-го тура стать заместителем губернатора и т.п. Парламентским партиям пока не хватает сильных, смелых лидеров, но сама политическая конъюнктура теперь такова, что второй эшелон в КПРФ, СР и ЛДПР может прийти на смену старым соглашателям. В регионах есть немало примеров, когда люди с воодушевлением возвращались с сентябрьских митингов против пенсионной реформы: здесь без обиняков принимались резолюции с требованием отставки президента и правительства, шла речь об объединении усилий разрозненных оппозиционных сил против общего противника, чьё пребывание у власти завело страну в тупик и угрожает дальнейшим снижением жизненного уровня людей на фоне безмерных аппетитов олигархической верхушки.

... Власть тратит огромные усилия просто на то, чтобы выдумывать новости. О проблемах говорить открыто не разрешается, а ничего хорошего, как правило, не происходит. Потому тысячи чиновников "Единой России" заняты сочинением небылиц, чтобы хоть как-то оправдать своё 18-летнее сидение на руководящей вершине. Только за эти годы они настолько оторвались от реалий, что их натужные выдумки выглядят всё более нелепо и глупо, им больше не верят. Они любят Россию покорную, забитую, униженную, которой понукают словно ослом. Нам же нужна другая - наша Россия, свободная, честная, трудовая!