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Московский листок

Профсоюзного лидера Ларису Харькову травят не только власти Казахстана, но и "коллеги"

Опубликовано 24.09.2018 в разделе комментариев 1

Профсоюзного лидера Ларису Харькову травят не только власти Казахстана, но и "коллеги"

На руководителя ликвидированной по суду Конфедерации Независимых Профсоюзов Казахстана (КНПРК) Ларису Харькову посыпались новые гонения, которые выражаются как в подаче исков со стороны желтых профсоюзов, связанных с властями и спецслужбами, а также угрозами и покушениями на родных и близких. 

Причем и тут отличился зубатовский «профсоюз» «Аманат» провластного деятеля Андрея Пригоря, членская организация которого подала исковое заявление в отношении Ларисы Харьковой. Причем, как это и делают власти, Ларису Харькову даже не известили об иске и о начавшемся судебном процессе. 

Кроме этого, министерство юстиции уже дважды за два месяца отказало в регистрации республиканского профсоюзного объединения, правопреемника, ликвидированного властями КНПРК. Одним из доводов первого отказа было также то, что в составе учредителей был указан отраслевой профсоюз работников научных и образовательных учреждений, печать и документы которого, были переданы следственными органами Андрею Пригорю в новоявленное «содружество профсоюзов» «Аманат». 

Приводим информационное сообщение соратников Ларисы Харьковой, которые также указывают факты давления и на ближайших родственников, чтобы она отказалась от своей борьбы

19 сентября мы узнали, что в производстве Енбекшинского районного суда города Шымкента, судья Мауленов Е.Ы., находится гражданское дело вх. №5212-18-3-1/508 по исковому заявлению Общественного объединения «Локальный профессиональный союз работников скорой медицинской помощи», входящий в содружество профсоюзов «Аманат», к Ларисе Харьковой о взыскании суммы задолженности (это ранее перечисленные взносы локального профсоюза в РОП КНПРК, который был ликвидирован казахстанскими властями в суде 05.04.2017 года). 

СМС сообщение получено Харьковой Л.Н. по телефону 19 сентября в 17 часов 16 минут, в которой она приглашается на беседу 20 сентября в 11 часов. 

Согласно нормам п.3 ст.127 ГПК РК СМС сообщение должно рассылаться не позднее следующего дня после вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству. Однако, Определение Вами вынесено 7 сентября, тем самым нарушены мои права, обусловленные п.3 ст.127 ГПК РК. 

Оправдание от секретаря Умiрбай М., о том, что ему неизвестны были данные Харьковой, которые якобы долго искали, не смотря что всем известно, что ее осудили в этом же суде по ложному доносу истца Абдибаевой С. не имеют под собой ни какой юридической силы. Тем более до сих пор Харькова Л.Н. не получила экземпляр искового заявления, несмотря на то, что определение о принятие искового заявления в суд первой инстанции вынесено судьей Мауленовым Е.Ы. 07.09.2018 года. 

Харькова просила по телефону и СМС сообщением отложить беседу по гражданскому делу в виду моего нахождения в городе Астана по гражданскому делу Рубахова А.И. в суде апелляционной инстанции г. Астаны (код повестки 263832) в качестве представителя, которое состоялось в 10 часов 30 минут 19.09.2018 года она должна ознакомиться с делом и подготовить ходатайства. 

Продолжается прессинг на Ларису, а так же ее семью, так как сына Ларисы 15.09.2018 года отравили неизвестным веществом, под постоянным психологическом воздействием находится мать Ларисы, которой 79 лет.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Завидонов Никодиж написал 24.09.2018 01:06
Профсоюзы с их имуществом начиная с 90-ых годов постепенно становились объектами бандитов. Чего удивляться теперь, в Кызыхстане тоже профсоюзы под бандитами. Ну чем Кызыхстан, в плане морали, отличается от РФ? Да ни чем.
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