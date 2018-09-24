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Московский листок

ЕР все больше походит на позднюю КПСС

Опубликовано 24.09.2018 автором в разделе комментариев 1

путин выборы
ЕР все больше походит на позднюю КПСС

НАЧАЛО ВТОРОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ

Нынче ходит горькая шутка от том, что нынешняя РФ послушно повторяет судьбу позднего СССР. И олимпиаду свою провели, и свою Польшу в виде Украины получили, и свой Афганистан - в виде Сирии, и "Боинг" сбитый (повешенный на Москву) приобрели, и холодную войну с Западом. Чего бы и второй перестройке на начаться-то? 

На фоне очередной моральной победы Порошенко (завоевание самостоятельности УПЦ КП с опорой на Константинопольский патриархат - https://putnik1.livejournal.com/7025175.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social) Кремль получил два оглушительных провала внутри страны. Полный пролет кандидатов от "Единой России" в Приморском и Хабаровском краях. С неуклюжими попытками скрыть сие поражение. "ЕР" все больше напоминает КПСС 1988-1989 годов. 

Русские Дальнего Востока голосовали не за КПРФ или ЛДПР, они голосовали ПРОТИВ "партии начальства". Большинство прекрасно понимает, что из жириновцев и зюгановцев борцы за народное счастье - так себе. Что КПРФ и ЛДПР - всего лишь франшизы для бизнесменов, идущих в политику на местах, а руководства этих ручных "партий" покорно воле Старой площади. Хотя здесь есть исключения - возьмите твердость Андрея Ищенко в Приморье. Да, система подстраховалась: проиграет "Едроссия" - вы получите победителей из числа марионеточных "партий" во главе с новым старичьем. Под стать брежневскому дому геронтов. 

Но это уже не спасает положения. Ведь люди голосуют-то против "ЕР" и политики команды Путина, и уже целыми регионами! Проигрыши кандидатов-едросов, уличные акции против них, фактическое признание власти в беспардонных вбросах/приписках на "выборах" и попытка Кремля спасти лицо с помощью незаконной отмены итогов приморских "элекций" - все это ведет к тряске и раскалыванию пресловутой Вертикали. 

Эй, Кремль! "Единая Россия" все больше напоминает КПСС если не 1989-го, то уж 1988 года - точно. Тогда КПСС четко ассоциировалась с изнурительным дефицитом товаров, кумовством и коррупцией. Теперь нет дефицита, но зато есть нищета людей, падение их жизненного уровня. Все с теми же - но куда большими! - коррупцией и клановостью. И если СССР все-таки развивался, то в РФ - застой. 

Помяните мое слово: подписание Путиным закона о повышении пенсионного возраста обрушит его рейтинг. Начнется политическая трсяка, недовольство людей нищетой в регионах наслоится на недовольство региональных верхушек. Попытка военных и силовиков взять на себя управление страной приведет к обрушению экономики. Мы уровень силовичков по Золотову видим. Своей экономической команды у них нет - нет противовеса сислибам. Если эти "снежные гориллы" примутся рулить экономикой - крах последует быстрый и неотвратимый. 

Да до этого, судя по всему, и дело не дойдет. Прекрасно помню, как ситуация шла вразнос в СССР и в ноябре 1990 года все шушукались о введении прямого президентского правления Горбачева. Но его так и не ввели. Считаю, что в РФ складывается то же положение. Причем усиленное разящими санкциями США (чего не было тогда). В Кремле ведь тоже понимают, к чему приведет правление этих граждан - с золотой "капустой" на фуражках-пиночетовках и в тельняшках. Их урОвень в Кремле отлично знают. 

Так что перестройка-2 подкатывает. Уже выставление на выборы президента Грудинина было ее явным признаком. Теперь вот видны новые знамения. И отказ от силового разгона протестующих в Приморье, и наметившееся смягчение репрессий, намерение не сажать за лайки и репосты в соцсетях. Очевидно, чтол это делается в попытке смягчить бедствия в виде нужды и безработицы. В виде повышения налогов (чего тоже в позднем СССР не было). 

Смекайте сами...



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Всего комментариев к статье: 1
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ленин-сралин-брежнев-горби-путин-дыркин
Ильин порвал Черного написал 24.09.2018 02:47
Закономерность, что власть в РФ имеют худшие из публичных политиков.
Марков Аврелиев у вас не водится, почему-то.
Почему?
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