Минздрав позволит умереть от рака амбулаторно

Химиотерапию и комплексное обследование при подозрении на онкологию можно будет сделать в специальных амбулаторных отделениях. Их открытие по всей стране значится в планах Минздрава.

По данным Росздравнадзора, в 2018 году смертность от новообразований в России увеличилась. Соответствующий показатель за 7 месяцев составил — 202,1 на 100 тысяч населения, и это на 3,2 процентов выше данного показателя за аналогичный период 2017 года (195,9 на 100 тысяч населения).

В соответствии с указом президента от 7 мая 2018 года в правительстве разрабатывается Программа борьбы с онкологическими заболеваниями.

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Это все сообщает "Парламентская газета", официальный орган Федерального собрания, существующая за счет бюджета. То есть официоз из официозов. Газета сообщает о неустанной заботе власти о гражданах.

Понимаете, да? Обследование и химиотерапию при смертельно опасном заболевании можно будет сделать амбулаторно! Раньше нельзя было, поэтому "выздоравливали как мухи" - статистика минздрава по росту смертности от онкологии говорит сама за себя. А теперь вот возможность быстро и мучительно умереть будет предоставлена и амбулаторно!

Спасибо президенту, правительству и парламенту!

Химиотерапия - это совсем не безразличное и небезопасное дело, нередко больные и умирают в результате этого лечения: опухоль распадается и отравляет своими токсинами организм. Существует масса осложнений химиотерапии, которые тоже смертельно опасны. И как современная российская медицина с этим борется? А отпавляет больного на следующие сутки после химиотерапии из стационара - домой!

И там, дома, больной переживает все негативные последствия лечения. Доживет до следующей порции лекарств - хорошо, не доживет - снизит внутрибольничную статистику смертности от онкологии! И больницы всеми силами отбрыкиваются от "бесперспективных" больных.

Если у вас есть деньги, причем много денег, очень много, вы можете успеть пролечиться за границей, в Израиле или Германии. Если не успеваете и состояние больного не позволяет ему дальних перелетов, то несколько дороже вы сможете получить помощь в Москве, в платном стационаре - сеть таких клиник создана в столице под патронажем бывшего вице-премьера столичного правительства Печатникова...

Если денег нет, то можете лечиться дома - минздраву все равно, проживет больной месяц или полгода. Он все равно "бесперспективный".

Сейчас и так вы можете получить химиотерапию на дому - либо в онкодиспансере (правда, где очереди такие, что скорее всего очередь к химиотерапевту подойдет уже после вашей смерти), либо в платной амбулатории - это реально недорого, лекарства дешевые (дорогие за счет пациента), процедура несложная. Правда, шансы ваши такие же, как при лечении на дому или вовсе без лечения...

Теперь же людей из стационаров будут еще активней выпихивать в амбулатории, которых понаоткрывают, конечно, в каждом околотке. Я б даже на амбулатории не тратился, ограничился фельдшерскими пунктами - прямо при городских кладбищах!

И вот что интересно, это все выдают за бесконечную заботу правительства о гражданах! Мы должны спасибо сказать, что нам больше не позволят умирать в стационарах - только на дому. А бюджетные средства можно потратить куда как с большей пользой - плиточку переложить, зеленых девушек понаставить на каждом углу...

Анатолий Баранов