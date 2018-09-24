Самоубийство Ангарска

(Автор материала убежден, что российская политическая борьба будет все более масштабной, а отсюда народной. Политтехнологические изыски нулевых выдыхаются, и события недавнего выборного цикла подтверждают это весьма наглядно. В этом смысле местный, но типичный пример назревших проблем небезынтересен и для остальных)

Антинародность путинского режима доказывается фактами повседневной жизни. Это не голый лозунг в интересах оппозиции, а непосредственная реальность, окружающая каждого гражданина.

Уже широко распространено мнение, что целью режима является сокращение населения до размера обслуживания «трубы». Но что абсолютно верно! Народ не ошибается своим классовым чутьем; потому что и конкретные цифры подтверждают такую установку. И так называемая стратегия развития Ангарского городского округа (АГО), в частности – нагляднейшая иллюстрация к подобному геноциду.

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Конечная цель стратегии АГО – сократить население с нынешнего и так мизерного уровня в 239 тыс. человек до 232 тыс. к 2030 году; но якобы поднять номинальную среднемесячную зарплату с 33 тыс. рублей до 51 тысяч к тому же сроку. Но это абсурд хоть так, хоть этак. Во-первых, сама цель в 51 тысячу рублей отнюдь не идеал, а уж в связи с богатыми сибирскими возможностями тем более. Стоит прекратить махинации с трансфертными ценами и офшорными утечками, и сумма возрастет самым заметным образом. Во-вторых, о разнице между номинальной и реальной заработанной платой не знает разве что ребенок; а как определяются дефляторы в епархии Орешкина, вообще из области современных анекдотов. Итого, речь идет об «экономике трубы» даже с формальной точки зрения.

Но и это может оказаться полным враньем, если не будет роста местного рынка в виде увеличения населения. Ведь или цены на многие продукты поднимать быстро невозможно; или потребление на одного человека не может расти в силу абсолютно естественных причин; но тогда приемлемый рост прибыли и зарплаты может обеспечиться только УВЕЛИЧЕНИЕМ населения. Количество с качеством в этом случае связаны в комплексное единство настолько, что одно без другого существовать не может. И вообще, если общество здоровое по качеству – а продолжать род с соответствующим удовольствием, уж извините за прямой язык, хочется всем – то это незамедлительно аукнется на росте количества, и о чем подробнее ниже. А чтобы доходы поднять, а население сократить – это как-то явно не по-русски.

Но что еще хуже, - уменьшать население там, где, наоборот, это крайне необходимо по гигантским просторам, над которыми нужен контроль и из чего и складывается суверенитет страны, – это государственное преступление. В частности, ни пп. Мегет, ни Одинск, ни Савватеевка, не говоря о Зуе с Ивановкой и тому подобное, не страдают от избытка населения, мягко говоря. Так что можно делать ребятишек, пока здоровье позволяет. Но если власть не создает условия для этого в виде достойной работы и далее по списку – это только ее проблемы! Если власть не может этого, пусть убирается к черту. Тогда подобная власть и суверенитет - вещи несовместимые.

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Не надо весьма лукавыми «стратегиями» переваливать с больной головы на здоровую. А именно, в том же АГО «стратегические» цели входят в явное противоречие даже с заявленной социальной политикой. С одной стороны, принятые местной думой документы под выполнение стратегии, - будь то программы социальной поддержки, развития ЖКХ, устойчивого развития внегородских территорий, эффективного управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом, безопасности и правопорядка, развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства, - вроде бы как должны привести к увеличению продолжительности жизни. Если, к примеру, люди пожилого возраста имеют нормальный доход с социальной поддержкой, защищены от преступности, могут ездить на дачи в любое время, как и заводить эти самые дачи по отводу земель; живут в теплых квартирах при нормальном ЖКХ - то и торопиться на тот свет с какой стати?!..

И если те же муниципальные программы, с другой стороны, в области развития образования и культуры, а также физкультуры и спорта; программы социального партнерства, доступного жилья, развития экономики, градостроительной политики, не говоря уже о непосредственной программе по молодежной политике, - ни то что не отвлекут в другие края, а даже привлекут народ, - то с какой стати должно произойти сокращение населения-то?!.. Концы с концами не сходятся. В Киеве дядька, в огороде бузина.

И «аргументы» насчет прошлых ям рождаемости не принимаются. Потому что подобные расчеты берут, во-первых, и высокую смертность пожилых, и среднюю репродуктивность молодых в один-два ребенка; а во-вторых, не учитывают миграционные процессы среди самих россиян (без гастарбайтеров). Но если брать не столь плачевную смертность среди пожилого возраста, и среднюю репродуктивность в два-три ребенка, что в общем-то абсолютно нормально при вменяемой власти; и учесть, что динамично развивающийся муниципалитет привлечет почти моментально хоть молодежь, хоть средний возраст с других мест – все это перекроет «яму» в разы. Поэтому как минимум получается бестолковщина. С одной стороны, фанфары трубят, что мэр с думой «наше все» и какие у нас замечательные программы; и тут же, с другой стороны, все дело подводится под заниженные конечные показатели. Тогда возникает сакраментальный вопрос о крестике и штанах. Или темпы программ запланированы все-таки низкими – или конечные показатели неверными. Или одно – или другое.

А как максимум все это отдает вонью заказа на удушение страны от МВФ и «вашингтонского консенсуса». Мол, вы, пентюхи, на большее не способны, и нечего даже помыслить составить нам конкуренцию. Живите в своей резервации на подножном корму и не возникайте. А путинское правительство со счетами в зарубежных банках не мытьем, так катанием эту директиву выполняет. Конечно, когда МВФ действует совсем уж по наглому в виде украинского переворота и перспективы базы НАТО в Крыму – режим дергается в инстинкте самосохранения. А вот «по-тихому», путем удушения экономического роста и торможения развития территорий, оный прислуживать все же готов ради сохранения этих самых счетов. Мол, мы свои, буржуинские.

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Все заработает в лучшую сторону только в том случае – если появится муниципалитет на советских принципах, а отсюда и конкуренция между советской муниципальной собственностью и местной монополистической. Кстати, может быть, кое-кто подразумевает под монополией только что-то крупное типа «Газпрома» и тому подобное. Но, во-первых, и федералы существуют в виде отделений. А главное, и во-вторых, сколько местных монополий регионального и даже муниципального пошиба тормозят развитие, присосавшись к бюджету и убытки списывая на него, а доходы забирая себе – не счесть. И если начинать подрубать такие корни советской муниципальной собственностью, то и компрадорский режим завалится рано или поздно.

Один оппонент запомнился в этой связи, который буквально надоел стенаниями о вреде большой и неповоротливой государственной собственности. Тогда автор спросил риторически в ответ – а почему «Эксон» можно быть больше национального продукта некоторых стран?!.. Почему обороты «Боинга» или «Форда» могут расти до гигантских размеров, а обороты госсобственности не могут?!.. Ну, если все дело в размере, давайте «Эппл» с «Майкрософт» раздербаним на независимые мелкие предприятия, и будут всем ладушки. И выяснилось в итоге, что все дело именно в ненавистной для оппонента социалистической собственности. Но так и надо было начинать – а не крутить хвостом вокруг да около.

Но тогда скальпелем можно зарезать, а можно и вылечить. Это смотря в каких руках и с какими мозгами. То есть, в России получилось шараханье из крайности в крайность. Производственные отношения забежали вперед производительных сил в связи с октябрьской революцией семнадцатого года прошлого века настолько, что отыгрались назад все равно в виде этакого первично-уравнительного «военного коммунизма». Ведь производительные силы состояли во многом из крестьянских общин и подобного ментального наследия, которое подмяло под себя дух Октября рано или поздно. И незрелые отношения рухнули, не выдержав конкуренции уже с более развитым, - скажем так, рузвельтовским, - государственно-монополистическим капиталом. А теперь, когда производительные силы развились достаточно основательно и рудименты общинного мировоззрения испарились, получилась иная напасть в виде олигархически затхлых производственных отношений. Так что пора совместить одно с другим в виде нормального социализма.

В частности, те же «Боинги», «Майкрософты» и «Эксоны» занимаются планированием давным-давно. Только недалекие люди не понимают, что современный маркетинг является тем же планированием. Другое дело, что директивных показателей поменьше, индикативных побольше – но хоть так, хоть этак, сказочки про полностью саморегулирующийся рынок канули в лету. Поэтому ничего плохого нет и в государственной, и уж тем более муниципальной собственности. Проблема совершенно в другом – как последние организованы. Отсюда опять некоторые не понимают, что настоящая демократия и хорошее планирование фактически одно и то же, как форма и содержание. Если создан нормальный механизм демократии в государстве – то и госсобственность становится эффективной.

К примеру, кластеры являются основой экономики. Если помимо основного производства развиты поддерживающие и родственные отрасли в виде качественных запчастей и пятое-десятое в таком духе, тем лучший конечный продукт можно создать. Но чем больше кластеры, чем на большую часть общества они распространяются – только госсобственность может соединять их в органичное целое и создавать высоко технологичные конечные продукты. Авиакосмос и атомная промышленность в прошлые советские времена уже явное тому подтверждение (но это только цветочки – ягодки впереди). Следовательно, мощь кластеров требует и соответствующую демократию, и здесь советские механизмы просто незаменимы. Надо лишь дополнить и развить их – а не шарахаться в другую крайность и отвергать с порога, как сказано выше. Рассмотрим этот вопрос на примере хотя бы спроса, и о чем также упоминалось насчет «качества и количества».

Правительство играет огромную экономическую роль по поводу государственных закупок, регламентации изделий и процессов, технических стандартов, и муниципальная власть крутится в этой системе как конечная инстанция не менее, а даже более других. И что мы видим ныне?.. Что творит в этом отношении «разлюбезное разделение властей» хоть в Ангарске, хоть в каком-нибудь Урюпинске ?.. Поголовная коррупция в виде откатов, взяток, кумовства, инсайда, несоблюдения стандартов и сроков; отсутствие подлинной конкуренции в виде всевластия королей заказов и прочих «своих» монополистов; и любой читатель местной прессы может продолжить список по малейшему настроению.

Тогда как советский муниципалитет по самой своей структуре встает барьером на пути этого грязного потока. Большинство неосвобожденных депутатов может собраться на сессию, или на внеочередной съезд по требованию лишь трети оных, и переизбрать меньшинство на штате за один день. Более того – и само большинство зависит от фабзавкомов муниципальных предприятий, которые могут организовать увольнение-отзыв даже неосвобожденных депутатов, если последние не захотят разогнать коррупционное меньшинство на штате. Демократия, так сказать, с двойной гарантией. Но отсюда не только конец откатам и взяткам, что само собой разумеется; но такой расклад обеспечит и РЕАЛЬНУЮ конкуренцию между всеми формами собственности. Пожалуйста, почему бы и нет; если какой-либо частник изобрел хорошую технологию и выиграл муниципальный конкурс; что ж поделать, интересы общественных потребностей превыше всего. Но в целом и в главном только на советской базе будет покончено с нынешним монополизмом местечковых олигархов и вытекающей отсюда коррупцией! Иначе – никак! Кто не понимает этого, тот не понимает ничего.

И если создастся таковая производственно-экономическая и социально-культурная атмосфера в любом муниципалитете, и АГО отнюдь не исключение, то навряд ли численность населения будет сокращаться даже с некоторым повышением зарплат. Ну, навряд ли, потому что ничто в этом мире не работает таким образом, а уж в крупных странах типа России тем более. То есть, наоборот, население ни только не будет сокращаться – а будет расти всяческими путями от повышения рождаемости до приезда молодежи с других депрессивных мест (коих немало), и так по спирали вверх все более и более. Высокий спрос будет рождать высокотехнологичное предложение; оное даст торговые преференции; последние опять высокий спрос – и получится инерция маховика уже в лучшую сторону.

Следовательно, и весьма похоже, местные монополисты и коррупционеры писали именно «под себя» и соответствующую стратегию на уровне застойного болота. А не будет таковых – не нужна и подобная «стратегия». Нет уж - народу не нужна «экономика трубы». Народу нужна, наоборот, похоронная труба по такой экономике.

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А пока продолжается самоубийство Ангарска. Пусть и не в виде острого кинжального удара типа кульминации кризиса, а в виде медленного погружения в стагнационное болото – так один хрен. Для той же ангарской молодежи никакой нормальной работы не предвидится. А если старшее поколение убивает свое будущее – оно убивает самое себя рано или поздно. Поэтому и молодые, и старые должны объединиться в борьбе за советский муниципалитет.

В конце концов, ну и пусть «левые» дерутся с «правыми» на пользу всему народу. Царский режим надоел – народ поддержал большевиков. Большевики надоели – народ поддержал государственно-монополистический капитал. Но если и государственно-монополистический капитал надоел, тем более в нынешней ущербной и сырьевой форме – пора вновь поддержать социалистов. Так устроено все – природа, общество, мышление. Через единство и борьбу противоположностей развивается весь окружающий мир. Тогда зачем тянуть резину?!.. Кто смел – тот и съел. Кто идет по этому пути быстрее всех – тот и развивается быстрее всех.

Поэтому автор этих строк убежден в необходимости «левого поворота» на современный исторический момент настолько, что даже неудобно доказывать читателю, что дважды два четыре. Проблема совсем в другом. Да, КПРФ не потянет все это дело. Да, «системная оппозиция» является фактической марионеткой в руках президентской администрации – а президентская администрация является марионеткой в руках МВФ с компанией. Кстати, если кто-либо не догадался еще, то «пенсионная реформа» является первейшим требованием МВФ и международного капитала, за ним стоящего. Поэтому наши монополисты не только сволочи – но и предатели.

Но такая ситуация уже была в истории России. Почти один в один. Это «великая смута». Москва была под контролем самой мощной страны западной культуры на тот момент Речи Посполитой. Но если Минин с Пожарским смогли переломить ситуацию тогда – тем более можно переломить сейчас. И почему бы Ангарскому округу не быть центром и зачинателем этого дела, тем более хотя бы с мизерной поддержкой областных депутатов и губернатора от КПРФ?!.. Во всей стране пока нет такого удачного расклада. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А оперативные детали можно утрясти по ходу дела. Были бы принципиальные смелость и согласие.

В противном случае – геноцид. Вымрем лет этак через тридцать, как индейцы в Северной Америке, а потом запад одним мощным ударом закончит все дело. Следовательно, кто не хочет заниматься подобным самоубийством – пора действовать. Организуйте местные движения под примерным названием «За советский муниципалитет». Если путинский режим перекрыл все пути «сверху» - придется действовать «снизу» по образу Минина-Пожарского. Иного пути нет.