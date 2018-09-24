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Московский листок

Все, что вы хотели знать о национальной обороне, но стеснялись спросить

Опубликовано 24.09.2018 в разделе комментариев 0

армия дума оборона
Все, что вы хотели знать о национальной обороне, но стеснялись спросить

31-летняя Эльсина Хайрова, дочь депутата Госдумы Рината Хайрова, наделала шума в британских СМИ, приобретя особняк на юге графства Суррей, а также квартиру в Лондоне общей стоимостью £32 млн, то есть 2,8 млрд рублей.

Дочь российского политика в январе этого года приобрела один из лучших особняков в Уэнтворте, на юге графства Суррей (Великобритания), где всего в 35–40 км от центра Лондона селятся исключительно богатые и знаменитые люди.

Сведений о каких-либо доходах дочери депутата не имеется. Daily Mail сообщает, что Хайрова является гражданкой Великобритании. Она замужем, растит двух детей, ее муж — бизнесмен российского происхождения.

В огромном доме есть все, что нужно для счастья, описывает покупку Daily Mail, помимо 10 спален, здесь имеется 15 ванных комнат и два лифта, собственный кинотеатр, бассейн и винный погреб. Есть в доме также бильярдная, спа и массажный кабинет. В подземном гараже особняка может свободно разместиться 6 машин. Особняк окружен собственным садом площадью 3 акра (1,2 гектара).

***

Хайров Ринат Шамильевич депутат Государственной думы от "Единой России", член комитета по национальной обороне, то есть имеет полноценный доступ к сведениям, которые могут составлять государсвенную тайну, более того - имеет возможность непосредственно влиять на формирование оборонного бюджета страны и ряд других вопросов ( член комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности).

В принципе это всё, что нужно знать о национальной обороне Российской Федерации.

Но для справки можно добавить: декларированный доход Хайрова в 2014 году: 11 072 224,49 руб. Супруга: 7 143 251,90 руб. Недвижимое имущество: земельный участок, 2229 кв. м., жилой дом, 600.6 кв. м., квартира, 43.8 кв. м (безвозмездное пользование), квартира, 118.7 кв. м (наём на срок полномочий депутата), квартира, 194.7 кв. м., гараж - стояночное место, 43.7 кв. м. Супруга: Квартира, 43.8 кв. м., Квартира, 118.7 кв. м (безв-ое поль-ние на срок полн-чий деп-та). Ребенок: Квартира, 43.8 кв. м (безвозмездное пользование). Ребенок: Квартира, 118.7 кв. м. (безвозмездное пользование). Транспортные средства: Мототранспортное средство, Мотоцикл "Ямаха". Супруга: Автомобиль легковой Mercedes-Benz S-класс, Автомобиль легковой Porsche Cayenne.

Очень прилично, дай бог каждому, но особняк в Уэнтворте за 22 миллиона фунтов никак не просматривается.

Утверждают, что все это куплено на средства мужа Хайровой, молодого бизнесмена Цветкова, инвестирующего в бизнес, связанный с высокими технологиями, в том числе и в оборонном секторе. Имя Цветкова фигурировало в скандале вокруг разработчика первого в России тяжелого беспилотника — АО «НПО „ОКБ им. Симонова“». Исполнение контракта было сорвано, по подозрению в хищении выделенных средств ведется следствие, находится под арестом генеральный конструктор Александр Гомзин.

Цветков родился в 1980 году в Ленинграде в семье ученых. В 1997 году окончил физико-математический лицей и поступил на юрфак Санкт-Петербургского государственного университета. Научным руководителем у него был профессор Николай Егоров, которого называют однокурсником Путина, а одним из преподавателей — будущий премьер-министр Дмитрий Медведев.

Это тоже полезно знать, когда речь идет о национальной обороне Российской Федерации.

А.Б.



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