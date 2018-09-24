"Партия власти" проиграла везде

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области во втором туре. Согласно данным ЦИК, по итогам подсчета 100% протоколов он набрал 57,03% голосов, а действующий губернатор Светлана Орлова, представляющая "Единую Россию", — 37,46.
В Хабаровском крае Сергей Фургал заручился поддержкой 69,57% избирателей (действующий глава края единоросс Вячеслав Шпорт, значительно уступил, набрав 27,97% голосов).
Кандидаты от КПРФ не были допущены к выборам в этих областях, и ЛДПР оказалась "главной оппозиционной партией".
Выборы в Приморском крае, проигранные "Единой Россией", перенесли, отменив результаты.
В Хакассии действующий и.о.губернатора снялся с выборов во втором туре, чем сорвал голосование.
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Все это происходит на фоне невиданного "закручивания гаек": Навального, который провел 30 суток, находясь под административным арестом, а на выходе из спецприемника его снова задержали. Навальному вменяют нарушение правил поведения массовых мероприятий 9 сентября.
Только что суд определил под административный надзор Сергея Удальцова, также отбывшего 30 суток за несущесвующие нарушения правил проведения митинга и проведшего длительную сухую голодовку в знак протеста. Теперь Удальцов в течение 3-х лет не сможет участвовать в массовых мероприятиях без риска попасть за решетку.
Вчера власти фактически сорвали традиционный "Марш Антикапитализм-2018" - на разрешенное мероприятие неожиданно запретили проносить флаги, транспаратны и прочую наглядную агитацию. Таким образом марш выглядел просто как проход по улице группы граждан.
Марш "Антикапитализм-2018" в Москве цензурируют полицаи
Фактически такая форма протеста и выражения общественного мнения, как митинг, марш или шествие оказывается под полным запретом - в отличие от частичного в прежний период, когда оппозиция была вынуждена спрашивать у власти разрешения: "Можно мы против вас попротестуем?"
Остаются либо нелегальные формы протеста, либо общественный бойкот всем формам проявления власти - вплоть до отказа платить налоги, служить в армии, платить за коммунальные услуги и так далее.
Два знаковых офиса силовигархии атакованы другороссами, есть задержанные
Блокируя легальные формы общественной активности, васть сама толкает граждан к нелегальным. Грубо говоря, на место Навального придет Басаев, а на место Удальцова - Троцкий...
Ну а результаты даже неравных, нечестных, фальшивых выборов показывают, что протестное голосование является практически тотальным, и никакие приписки уже не спасают.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
торгвоенмор ссср написал 24.09.2018 12:03
А.Каммерер написал 24.09.2018 11:51
Завидонов Никодиж написал 24.09.2018 11:36
Между дрoчим, сама Ботоксная Крыса только в КПСС состоит и до сих пор плотит туда взносы, а балалаечник-плясун Серега Булдыгин эти взносы держит в своих офшорах.