"Партия власти" проиграла везде

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области во втором туре. Согласно данным ЦИК, по итогам подсчета 100% протоколов он набрал 57,03% голосов, а действующий губернатор Светлана Орлова, представляющая "Единую Россию", — 37,46.

В Хабаровском крае Сергей Фургал заручился поддержкой 69,57% избирателей (действующий глава края единоросс Вячеслав Шпорт, значительно уступил, набрав 27,97% голосов).

Кандидаты от КПРФ не были допущены к выборам в этих областях, и ЛДПР оказалась "главной оппозиционной партией".

Выборы в Приморском крае, проигранные "Единой Россией", перенесли, отменив результаты.

В Хакассии действующий и.о.губернатора снялся с выборов во втором туре, чем сорвал голосование.

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Все это происходит на фоне невиданного "закручивания гаек": Навального, который провел 30 суток, находясь под административным арестом, а на выходе из спецприемника его снова задержали. Навальному вменяют нарушение правил поведения массовых мероприятий 9 сентября.

Только что суд определил под административный надзор Сергея Удальцова, также отбывшего 30 суток за несущесвующие нарушения правил проведения митинга и проведшего длительную сухую голодовку в знак протеста. Теперь Удальцов в течение 3-х лет не сможет участвовать в массовых мероприятиях без риска попасть за решетку.

Вчера власти фактически сорвали традиционный "Марш Антикапитализм-2018" - на разрешенное мероприятие неожиданно запретили проносить флаги, транспаратны и прочую наглядную агитацию. Таким образом марш выглядел просто как проход по улице группы граждан.

Марш "Антикапитализм-2018" в Москве цензурируют полицаи

Фактически такая форма протеста и выражения общественного мнения, как митинг, марш или шествие оказывается под полным запретом - в отличие от частичного в прежний период, когда оппозиция была вынуждена спрашивать у власти разрешения: "Можно мы против вас попротестуем?"

Остаются либо нелегальные формы протеста, либо общественный бойкот всем формам проявления власти - вплоть до отказа платить налоги, служить в армии, платить за коммунальные услуги и так далее.

Два знаковых офиса силовигархии атакованы другороссами, есть задержанные

Блокируя легальные формы общественной активности, васть сама толкает граждан к нелегальным. Грубо говоря, на место Навального придет Басаев, а на место Удальцова - Троцкий...

Ну а результаты даже неравных, нечестных, фальшивых выборов показывают, что протестное голосование является практически тотальным, и никакие приписки уже не спасают.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск