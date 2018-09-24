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Московский листок

"Партия власти" проиграла везде

Опубликовано 24.09.2018 в разделе комментариев 3

путин выборы
"Партия власти" проиграла везде

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области во втором туре. Согласно данным ЦИК, по итогам подсчета 100% протоколов он набрал 57,03% голосов, а действующий губернатор Светлана Орлова, представляющая "Единую Россию", — 37,46.

В Хабаровском крае Сергей Фургал заручился поддержкой 69,57% избирателей (действующий глава края единоросс Вячеслав Шпорт, значительно уступил, набрав 27,97% голосов).

Кандидаты от КПРФ не были допущены к выборам в этих областях, и ЛДПР оказалась "главной оппозиционной партией".

Выборы в Приморском крае, проигранные "Единой Россией", перенесли, отменив результаты.

В Хакассии действующий и.о.губернатора снялся с выборов во втором туре, чем сорвал голосование.

***

Все это происходит на фоне невиданного "закручивания гаек": Навального, который провел 30 суток, находясь под административным арестом, а на выходе из спецприемника его снова задержали. Навальному вменяют нарушение правил поведения массовых мероприятий 9 сентября.

Только что суд определил под административный надзор Сергея Удальцова, также отбывшего 30 суток за несущесвующие нарушения правил проведения митинга и проведшего длительную сухую голодовку в знак протеста. Теперь Удальцов в течение 3-х лет не сможет участвовать в массовых мероприятиях без риска попасть за решетку.

Вчера власти фактически сорвали традиционный "Марш Антикапитализм-2018" - на разрешенное мероприятие неожиданно запретили проносить флаги, транспаратны и прочую наглядную агитацию. Таким образом марш выглядел просто как проход по улице группы граждан.

Марш "Антикапитализм-2018" в Москве цензурируют полицаи 

Фактически такая форма протеста и выражения общественного мнения, как митинг, марш или шествие оказывается под полным запретом - в отличие от частичного в прежний период, когда оппозиция была вынуждена спрашивать у власти разрешения: "Можно мы против вас попротестуем?"

Остаются либо нелегальные формы протеста, либо общественный бойкот всем формам проявления власти - вплоть до отказа платить налоги, служить в армии, платить за коммунальные услуги и так далее.

Два знаковых офиса силовигархии атакованы другороссами, есть задержанные

Блокируя легальные формы общественной активности, васть сама толкает граждан к нелегальным. Грубо говоря, на место Навального придет Басаев, а на место Удальцова - Троцкий...

Ну а результаты даже неравных, нечестных, фальшивых выборов показывают, что протестное голосование является практически тотальным, и никакие приписки уже не спасают.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 3
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Охо-хо
торгвоенмор ссср написал 24.09.2018 12:03
После выступления клоуна против коммунистов Твари ему и отвалили.Это на 100 процентов.КАГАЛ ОДИН.И пускай на совести камчадалам Владимирской области вечно висит груз ГОМНА.Я в результаты не верю.
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(без названия)
А.Каммерер написал 24.09.2018 11:51
За выборами во втором туре во Владимирской обл. наблюдал лично. Практически вся деревня в открытую голосовала за Сипягина, кроя Орлову такими словами, которые воспроизвести неприлично\ Воровка и взяточница - самые мягкие. В общем, путинская власть потихоньку начинает сыпаться. И то сказать - пора, 18 лет старались, все для этого делали.
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(без названия)
Завидонов Никодиж написал 24.09.2018 11:36
Ничего Едросы не проиграли, это тактический ход от Ботоксной Крысы.
Между дрoчим, сама Ботоксная Крыса только в КПСС состоит и до сих пор плотит туда взносы, а балалаечник-плясун Серега Булдыгин эти взносы держит в своих офшорах.
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