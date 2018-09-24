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Московский листок

Навального по выходе из спецприёмника "приняли" по "прецеденту Удальцова"

Опубликовано 24.09.2018 в разделе комментариев 0

левый фронт навальный оппозиция
Навального по выходе из спецприёмника "приняли" по "прецеденту Удальцова"

Оппозиционера Алексея Навального, у которого 24 сентября закончился 30-дневный срок административного ареста за участие в январской "забастовке избирателей", задержали сразу на выходе из спецприемника рано утром в понедельник, 24 сентября. Об этом сообщил в Twitter его соратник Леонид Волков. 

Он сообщил, что Навального отвезли в ОВД "Даниловский", ему вменяют новое административное дело по статье 20.2 часть 4 КоАП - о нарушениях порядка проведения митингов, которые повлекли за собой "причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния". 

По этой статье оппозиционеру грозит административный арест на 20 суток. Волков отметил, что эта "экзотическая" статья на его памяти еще не применялась. Он выдвинул версию, что это "явный заход на фабрикацию нового уголовного дела".

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, дело оппозиционера будут рассматривать в понедельник в Симоновском районном суде Москвы. Время заседания пока неизвестно, написала она в Twitter. 

Информацию о задержании Навального подтвердил корреспондент "Дождя", который находился у спецприемника. Телеканал опубликовал видеозапись задержания. На ролике видно, как сотрудники полиции встречают оппозиционера у ворот спецприемника и сажают его в полицейскую "ГАЗель", не дав пообщаться с собравшимися соратниками и друзьями. 

27 августа суд назначил Алексею Навальному 30 суток ареста за участие в "забастовке избирателей", которая прошла 28 января в преддверии президентских выборов. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение правил проведения митинга"). 

Сам оппозиционер, выступая в суде, заявил, что процесс против него затеяли с целью не дать ему возможности участвовать в подготовке общероссийской акции протеста против пенсионной реформы. Акцию сторонники Навального провели в разных городах РФ 9 сентября. 

11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную" в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о закупках ведомством продуктов по завышенным ценам. Леонид Волков, комментируя новое задержание оппозиционера, предположил, что "как-то Золотов решил таким вот образом вести дуэль, видимо".

В копилку главы Росгвардии Виктора Золотова, в которой резонансно звенит расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках продуктов, ставшее причиной вызова на дуэль находящегося под стражей Алексея Навального, теперь попало еще одно "дорогое" расследование. 

Если в случае с "безальтернативным" мясокомбинатом "Дружба народов" речь шла об освоении примерно 2 млрд бюджетных рублей, то теперь речь идет о миллиарде. 

Как пишет "Собеседник", речь идет еще об одном секретном постановлении премьера России Дмитрия Медведева, которое позволяет Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках. Благодаря этому документу не только еда, но и форменное обмундирование для бойцов закупается по завышенным ценам. 

Как выясняется, у Росгвардии есть эксклюзивный поставщик не только продовольствия, но и швейных изделий. Это компания "Спецшвейснаб", с которой ведомство заключает контракты как с "единственным поставщиком" на основании распоряжения правительства N2666-р от 29 ноября 2017 года. 

На сайте Белого дома этот документ не опубликован, узнать официальные причины его засекречивания не удалось. В Росгвардии на вопросы издания отвечать отказались. Действительно, ведь и так все ясно. 

 

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