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Московский листок

Частная компания "Лукойл" оставила далеко позади силовигархию - Роснефть, Газпром...

Опубликовано 24.09.2018 в разделе комментариев 0

газпром нефть силовигархия роснефть сырьеваяимперия лукойл
Частная компания "Лукойл" оставила далеко позади силовигархию - Роснефть, Газпром...

«Лукойл» занял второе место в топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. Компания поднялась на четыре строчки и теперь уступает только ExxonMobil. Американская компания сместила с первого места «Газпром», который опустился на 17-е место. 

ExxonMobil была лидером рейтинга в течение 12 лет до прошлого года. Теперь «большая нефть» возвращается и происходит это на фоне восстановления цен на нефть и надежд на рост экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ), пишут эксперты Platts.

На третьем месте американская Phillips 66, на четвертом — немецкая E.On, пятерку лидеров замыкает China Shenhua Energy Co Ltd. 

Среди российских нефтегазовых компании улучшили позиции «Сургутнефтегаз» (поднялся с 165-го на 35-е место), «Башнефть» (с 75-го на 72-е). «Транснефть» опустилась с 14-го на 30-е, «Роснефть» занимает теперь 36-е место (годом ранее была на 22-м), «Татнефть» — 54-е (была на 46-м). Опустился и «Новатэк» — с 44-го на 60-е место. 

В рейтинг также вошли «Россети» (остались на 56-м месте), «Интер РАО (опустилась с 68-го 87-е место). 

При составлении рейтинга Platts сравнивает стоимость активов, выручку, прибыль и возврат на инвестированный капитал.

От редакции: Важно зафиксировать здесь не то, что частная компания Лукойл лидирует среди отечественных олигархий (блеф госкорпораций сошёл как с белых яблонь дым), а то, что одна из опорных для силовигархии, экономически первичная Роснефть, гордившаяся "своими" чуть ли не вторыми мире запасами - на 36-м аж месте. Это говорит как о провальной политике силовигархии у власти внутри компании: Сечин фактически вывел на распродажу для иностранцев компанию, и совет директоров теперь состоит большей частью именно из иностранцев, так и о снижении добычи, экспорта. Санкции-с. Поэтому скоро силовигархи начнут избавляться от "непрофильных активов" - "Рос"нефть полностью отойдёт иностранному капиталу. Отметим, что не будь у рейтингующихся "российских" компаний доступа к советским недрам и трубопроводам, доставшимся им даром от СССР, о них вообще никто ничего бы не знал.

А пока действуют законы о приватизации и о недрах, принятые после расстрела и разгона Ельциным ВС РСФСР, пока недропользователи являются фактическими хозяевами нефти, газа, угля, алмазов и золота - российский сырьевой капитализм будет "понтоваться" на международном уровне. Вычтите не то, что находится в трубах и цистернах, в нефтехранилищах того же Лукойла или Роснефти, а то что в нашей земле, запасы - и они пойдут по миру. А ведь "кредитуем" нашей нефтью, газом, всеми богатствами российских недр этих миллиардеров - мы... Робкое понимание того, что свои сказочные состояния, сови места в мировых рейтингах друзья Путина и коллеги Ельцина (Алекперов вообще первенец в освоении нефти) получают только благодаря тому, что присосались к НАШИМ недрам, приходит к молодому племени оппозиции, которое хоть в упрощённо-грубой форме, но говорит главное. "Это - не ваше", хватит гнать нефть и газ иностранным индустриям, пора поднимать свою!

Д.Ч.

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