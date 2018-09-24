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Московский листок

Дома и офисы Airiston Helmi Oy обыскали: подозревают отмывание денег из Эстонии и Путинской России

Опубликовано 24.09.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия эстония финляндия
Дома и офисы Airiston Helmi Oy обыскали: подозревают отмывание денег из Эстонии и Путинской России

Два человека арестованы в Финляндии по делу об экономических преступлениях после масштабной операции, проведенной полицией в регионе Варсинайс-Суоми в выходные. Об этом сообщила накануне финская Центральная криминальная полиция (KRP), данные которой приводит ТАСС. 

На финском архипелаге Турку и в регионе Варсинай-Суоми проводится масштабная полицейская операция в связи с деятельностью компании, предположительно связанной с Эстонией и Россией, сообщают местные СМИ. По их данным, речь идет о фирме, которая годами скупала земельные участки вблизи стратегически важных объектов Финляндии. 

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил радиостанции Yle Radio Suomi, что правительство проинформировано о ведущейся на архипелаге Турку полицейской операции. В ходе операции полицейские проводят обыски в домах, а также проверяют офисы зарегистрированной в Финляндии компании, владельцы которой находятся в другой стране Евросоюза. Полиция не раскрывает, что это за фирма и где находятся ее владельцы. Всего проверено 17 объектов. Очевидцы рассказывают, что район проверок окружают патрульные катера и авиация, район закрыт для полетов. 

Центральная криминальная полиция подозревает, что фирма занималась отмыванием денег в особо крупных масштабах, а также использовала для работы нелегалов. Что касается финансовых махинаций, речь идет о нескольких миллионах евро. Полиция задержала трех подозреваемых, один из которых был освобожден. В посольстве РФ в Финляндии отказались от комментариев по данной теме. 

Выходящая на шведском языке Svenska Yle Spotlight ранее в этом году сообщала о том, что компания, связанная с россиянами, имела проблемы с финскими властями, так как предоставляла услуги по размещению туристов в нарушение полученного от финских властей разрешения на строительство. 

Оператор телеканала Yle, побывавший на месте проведения операции, сообщил, что полиция перекрыла дорогу, ведущую к дому, который принадлежит компании Airiston Helmi Oy. По данным газеты Iltalehti, компания связана с Россией и работает на территории Эстонии. Издание напомнило, что полиция безопасности Финляндии в 2016 году предостерегла о покупках россиянами недвижимости близ стратегически важных объектов. 

Эстонская газета Postimees сообщила, что у компании Alfons Hakans Oy есть чрезвычайные полномочия для проведения дноуглубительных работ и строительства доков и посадочных площадок для вертолетов. Фирма также проявляет интерес к старым кораблям Сил обороны Финляндии: под прикрытием туристического проекта она приобрела военный корабль, а владелец и руководитель фирмы Alfons Hakans Oy Йоаким Хаканс приобрел на аукционе минный заградитель, который в итоге поступил в распоряжение Airiston Helmi. 

Это не первый скандал с отмыванием денег и связи с Россией в Северной Европе за последнее время. Так, со своего поста ранее подал в отставку глава Danske Bank Томас Борген, заявив, что возглавляемый им банк "не справился с ответственностью", что выяснилось в ходе расследования предполагаемого отмывания денег в Эстонии. 

По данным датских СМИ, через эстонский филиал отмывались крупные суммы денег, в том числе из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в 8 миллиардов долларов. Как уточняет Wall Street Journal, внутреннее расследование, проводимое банком, затронуло транзакции на сумму 150 миллиардов долларов.

В феврале 2018 года ежедневная датская газета Berlingske сообщала, что попавший в СМИ внутренний отчет банка показал, что его руководство знало "намного больше" об обстоятельствах этого дела, "чем заявлялось ранее". 

Глава Управления по финансовому надзору Дании Джеспер Берг заявил, что Danske Bank "слишком поздно реагировал на сигналы" о недостаточности мер, принимаемых для предотвращения возможного отмывания денежных средств, и подозрениях в отношении его клиентов. Действия руководства Danske Bank нанесли ущерб его репутации, добавил чиновник. 

Ранее похожую критику в отношении банка высказала Финансовая инспекция Эстонии. В ведомстве заявили, что местный филиал Danske Bank мог намеренно вводить контролирующие органы в заблуждение с целью скрыть масштабные и систематические нарушения правил, предназначенных для предотвращения случаев отмывания денег. Регулятор начал в отношении банка расследование. Его результаты станут известны позднее. 

В отчете, на который ссылалась датская газета Berlingske, говорилось, что летом 2013 года руководству эстонского подразделения банка "стало известно, что его клиент - зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP - предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям". 

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