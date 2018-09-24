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Московский листок

Отважится ли Жириновский поговорить на равных с СБУ?

Опубликовано 24.09.2018 в разделе комментариев 1

украина днр лнр сбу лдпр
Отважится ли Жириновский поговорить на равных с СБУ?

Украинская служба безопасности вызвала на допрос депутата российской Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Урядовый курьер». Согласно имеющейся информации, Жириновскому хотят вручить подозрение, а также допросить в качестве подозреваемого. 

«Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский вызывается на 9.00 27 сентября 2018 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБУ», — говорится в заявлении. 

Ранее СБУ вызвала на допросы представителей компании «В.Ф. Танкер», владеющей задержанным в Херсоне российским судном «Механик Погодин».

От редакции: Этак клоунская партия обретёт героический ореол, "отыграет" из придворных рупоров реакции в авангард борьбы за свободу непризнанных республик! Если учесть, что и за кандидата-жириновца только что проголосовала целая губерния, то из тени путинского режимчика ЛДПР попробует сейчас превратиться в партию-ньюсмейкера. Правда, для этого нужно немного отваги лидера - поехать на этот разговор в СБУ, продемонстрировать то, что для гражданина Российской Империи (коим себя часто называл Жириновский) нет ни авторитета, ни вообще какого-либо статуса такой организации как СБУ, ни самой Украины как отдельного от России государства - всё это его родная земля, а значит он везде хозяин, везде у себя дома.

Ненавидите на государственном уровне Ленина? Ну, так уже есть тема для разговора, для взаимопонимания! Поговорить о ДНР и ЛНР хотите? Что ж, поговорим, но власти у вас надо мной никакой нет - потому поговорим на равных... Что-то, однако, кажется нам, не покажет таких своих преимуществ Жириновский, а отсидится дома и продолжит метать молнии из укрытия. Не отважится взять на себя роль Димитрова 21-го века, войти в тыл "врага" и оттуда обличать его - тем более что обличать-то много чего надо (см. ниже третью ссылочку).

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 24.09.2018 14:47
норкин за шейнина ,шейнин за соловьева,соловьев за киселева,киселев за жириновского,жириновский за балодю и вперед пешком в СБУ .....В лица украинцев пусть скажут что у них на уме,а базлать 4 года втихаря,хуже баб сплетниц ....
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