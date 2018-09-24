Феоктистову вернут миллионы, благодаря которым сел Улюкаев, мешавший Сечину приватизировать Башнефть

Мосгорсуд в понедельник, 24 сентября, отклонил жалобу защиты осужденного на 8 лет колонии Алексея Улюкаева на возврат генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 млн долларов, которые были переданы главой "Роснефти" Игорем Сечиным в качестве взятки бывшему министру экономического развития, передает ТАСС. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Улюкаев, отбывающий срок в тверской ИК-1, выступил на заседании суда по видеосвязи. Он заявил, что у Феоктистова, как следует из материалов уголовного дела, не было законного основания распоряжаться этими деньгами. Об этом Русской службе ВВС сообщил источник в суде. Как отмечается, Улюкаев сидел перед камерой в зеленом ватнике.

Генерал Феоктистов в Мосгорсуд не пришел. В заседании участвовала его представительница. В июне в Замоскворецком суде Москвы, который решал судьбу денег, Феоктистов присутствовал. Тогда генерал так и не объяснил происхождение валюты. "Сказал - деньги не его, а частного инвестора, данные которого он разглашать не будет", - сообщил источник Русской службы ВВС.

Генерал, возглавлявший службу безопасности "Роснефти" в момент передачи Улюкаеву сумки с деньгами, не предоставил никаких расписок или других документов, подтверждающих, что он брал 2 млн долларов в долг для оперативной разработки дела о взятке.

Деньги Феоктистов получит не сразу

В понедельник стало известно, что деньги будут переданы Феоктистову не сразу. Бывший глава службы безопасности "Роснефти" сможет получить валюту только после того, как сегодняшнее решение суда поступит в Следственный комитет РФ.

"Как только материалы будут у следователя, деньги сразу будут возвращены Феоктистову из банковской ячейки. Займет это день или больше, это уже зависит от следователя. Но вообще это не длительная процедура", - сказал "Интерфаксу" прокурор Павел Филипчук.

Полный текст решения, как уточнила после оглашения судья, будет выдан сторонам через трое суток. Таким образом, деньги окажутся у Феоктистова уже на этой неделе.

29 июня Замоскворецкий суд удовлетворил заявление бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова о возврате 2 млн долларов, которые использовались при оперативной разработке получения взятки Улюкаевым. Суд, решая судьбу денег, исходил из приговора Улюкаеву, в котором было определено, что денежные средства должны быть возвращены по их принадлежности.

Защита экс-министра подала апелляцию с возражением против возвращения денег, указав, что в ходе процесса не было установлено, где генерал взял валюту. После заседания Мосгорсуда 24 сентября решение районного суда вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года, по данным следствия, при получении взятки в размере двух миллионов долларов от Игоря Сечина. Гособвинение утверждало, что Улюкаев вымогал у Сечина деньги за положительный отзыв на сделку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти".

Экс-министр свою вину не признал. Он заявил, что стал жертвой провокации. Защита настаивала, что, получив от Сечина сумку с валютой, экс-министр был уверен, что в ней находится вино.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также к штрафу в 130 млн рублей. Суд запретил Улюкаеву занимать должности на государственной службе в течение восьми лет после отбытия наказания, но государственных наград его не лишил.

12 апреля 2018 года Мосгорсуд подтвердил приговор. Улюкаев отбывает наказание в колонии N1 в Твери.

Арест с имущества Улюкаева до сих пор не снят

В понедельник стало известно, что приставы до сих пор не списали 130 млн рублей штрафа со счета Улюкаева. По этой причине экс-министр не может снять арест с имущества, сообщила "Интерфаксу" в понедельник адвокат экс-чиновника Лариса Каштанова.

"Деньги на счете есть, все есть, но почему-то списывать их не торопятся. А, следовательно, все арестованное ранее имущество продолжает находиться под арестом", - сказала адвокат.

В приговоре отмечалось, что до выплаты штрафа арест на имущество Улюкаева - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава - должен быть сохранен.

29 июня Замоскворецкий суд обратил к взысканию штрафа деньги, находящиеся на арестованных счетах Улюкаева. Как следует из постановления, остальное имущество осужденного будет освобождено от ареста автоматически после выплаты штрафа.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный недоумевает:

- Что это было, никто в итоге так и не понял. Вроде бы силовигархами посажена знаковая для либералов фигура. Но за что? Взятка... Повод хоть мелкий, но достойный, а в каком таком деле взятка возникла и в какой ситуации? А вот тут всё переворачивается наоборот: изначально подсунутый обществу вердикт "силовики теснят либералов" не подходит. Это было дело, наоборот, о выкупе у государства за условно установленные государством (в лице тех же либералов - Медведева и Ко) деньжата - необъятных запасов Башнефти. Пытался это провернуть сперва Евтушенков, но друг Путина Сечин посчитал, что он и его Роснефть гораздо достойнее распорядятся государственными (!) запасами нефти. И от либерала Улюкаева ожидалось характерное для него речение: приватизируйте, дорогие "питерские", государственную Башнефть - во славу частной собственности и частной инициативы. Решение это министерское Улюкаева - не являлось необходимым для сделки, но вроде как по стихийно установившимся процедурам, всё же требовалось. Вроде как свадебный генерал, для полноты "экспертных оценок". Вот тут-то и возникла тема вознаграждения - "уж вы-то с барышей от Ласточки...", как тому Паратову, Улюкаев мог намекнуть на то, что его рассуждения либерала будут стоить сущую малость по сравнению с тем , что в личное пользование получит Сечин (тут же перераспределивший это внутри Роснефти в пользу новых акционеров-иностранцев, но это уже иная тема). Фактически мы недолго наблюдали, как этот клубок змей, гадов, которые получили благодаря контрреволюции доступ ко всенародным недрам и государственной собственности (Башнефти) - делит лёгкую добычу, а чуть позше к ним и башкирские ходоки пожаловали, к Сечину - мол, не лишимся ли благ наших региональных, новый господин наш? Сечин успокоил - от щедрот и вам достанется, только вот гада, который мешал приватизировать нам вашу Башнефть вот посадим. Ну, на праведном гневе силовика - попался и Феоктистов. Отчего бы "личные миллионы" не подсунуть зажравшемуся либералу Улюкаеву под святое такое дело? Ведь обогащение Хозяина с использованием Государства - вполне святая, благая для Государства цель? Вот тут у них прокол и вышел, поскольку они называли эти миллионы то личными феоктистовскими, то данными его каким-то другом-банкиром - в общем, врали, путались в показаниях, что Фемиду не смущало. В силу скандальности дела, Феоктистова перевели на иное доходное местечко, в старейший православно-силовиковый банк "Пересвет" - хоть победнее живут, зато стабильно. Вот он о тех миллионах-то "условных" и вспомнил - на пенсии не лишнее... А поезд-то ушёл, а имущество лишь одного из ельцинско-путинской элиты - необъятное! - описано. А герой-силовик, фэсб, посадивший либерала за препятствование приватизации (что звучит как анекдот) - остался с носом, без "личных" лямов баксов.

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