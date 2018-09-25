Минобороны бросило ветхий жилфонд в Кубинке-1: жители задыхаются от смрада в квартирах

Жители одного из ветхих домов поселка Кубинка-1 задыхаются в подъезде и своих квартирах из-за неприятного запаха. Проблема в канализации, которая давно сгнила. Люди вынуждены часто проветривать помещение, иначе находиться там невозможно. «Заходишь в подъезд, слезятся глаза и рвотный рефлекс», - жалуются люди. Но помочь им некому: коммунальная управляющая организация, обслуживающая дом, обанкротилась.

Пока не ясно, почему шефство над жилфондом до сих пор не взяла управляющая структура Минобороны ФГБУ «ЦЖКУ». Именно она в апреле прошлого года была создана военным ведомством и позиционировалась, как единственная коммунальная структура силовиков. В настоящий момент жители брошенного дома в Кубинке надеются на то, что хозяйство Минобороны будет передано муниципалитету.

«Мы настаиваем на передаче земельного участка из собственности Министерства обороны на баланс муниципалитета либо Московской области. Мы уже нашли инвестора-застройщика, который готов построить многоэтажные жилые дома с прицелом на то, чтобы в первую очередь переселить в них жителей, в том числе корпус № 1 в военном городке Кубинка-1», — прокомментировал ситуацию и. о. руководителя администрации Кубинки Николай Шишкин.

Впрочем, проблемных военных объектов в Московской области большое количество. Там, где управляющая компания все-таки функционирует, трудностей у жителей не намного меньше. В Одинцовском районе УК силового ведомства срывает губернаторскую программу по ремонту подъездов. Чтобы избежать отставания по срокам глава администрации района Андрей Иванов поручил своим коллегам контролировать деятельность в военных городках и при возникновении заминок обращаться напрямую в Минобороны и в правительство.

В редких случаях коммунальная организация все-таки несет ответственность за халатность. В апреле УК была оштрафована на 250 тысяч рублей за предоставление некачественных услуг в многоквартирном доме подмосковного поселка Михнево-3. Граждане заявили, что курирующая их дом управляющая организация не соблюдает нормы предоставления услуги горячего водоснабжения. А вот жители бывшего военного городка Софрино получили постоянное ГВС только после того, как землю передали в распоряжение местной администрации. Весной тут торжественно открыли новую водонасосную станцию.