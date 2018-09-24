В Молдавии, строго по конституции отстранён от власти президент

Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента Игоря Додона от занимаемой должности. Это решение принято 24 сентября по запросу депутатов от Демократической партии.

Решение Конституционного суда направлено на то, чтобы дать возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды, передает "Интерфакс".

Додон повторно отказался назначить на эти должности кандидатов, предложенных премьер-министром. По законам страны президент имеет право отклонить кандидатуры, предложенные премьер-министром, но только один раз. В случае повторного отказа его полномочия временно переходят к председателю парламента. Суд приравнял отказ президента к его "временной неспособности исполнять свои обязанности", передает ТАСС.

Между тем Игорь Додон заявил о незаконности решения КС. "Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдавии, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свел на нет мою попытку остановить серьезное нарушение законодательства, и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента", - написал глава государства в Facebook.

По мнению Додона, КС пренебрег законными аргументами, которые глава государства привел в поддержку своего неподписания указа о назначении на должность двух новых министров - здравоохранения и сельского хозяйства.

"И в данной связи я хочу напомнить следующее. Почему госпожа Сильвия Раду (кандидат на должность министра здравоохранения. - Прим. NEWSru.com) не может быть назначена на должность министра дравоохранения, труда и социальной защиты. Статья 8, пункт 4, закона о государственной должности и статусе государственного служащего гласит: "Для замещения высшей руководящей государственной должности лицо должно отвечать в совокупности следующим требованиям: a) соответствовать условиям, предусмотренным статьей 27; b) иметь высшее образование, подтвержденное дипломом лиценциата или равноценным документом об образовании; с) иметь стаж работы по специальности/профилю соответствующей государственной должности не менее пяти лет; d) иметь опыт управленческой деятельности не менее двух лет", - отметил Додон.

Он также заявил, что Николай Чубук, предложенный на должность министра сельского хозяйства, не соответствует критериям неподкупности. "Представители власти прекрасно знают о допущенных им уголовных нарушениях, но все равно настаивают на его назначении на столь важный пост. Сожалею о том, что вместо того, чтобы остановить серьезные нарушения, допускаемые властью, Конституционный суд дает зеленый свет их продолжению. Это в очередной раз вызывает большие вопросы по поводу профессионализма и независимости судей КС", - написал президент.

Президента Молдавии временно отстраняли от занимаемой должности, когда в октябре октябре 2017 года глава государства отказался назначить предложенного кандидата на пост министра обороны. После этого в январе 2018 года Конституционный суд еще раз прибегнул к такой же процедуре при назначении пяти министров, а через несколько дней из-за отказа Додона обнародовать закон о борьбе с иностранной пропагандой.

На прошлой неделе Демпартия объявила о назначении Николая Чубука на пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а Сильвии Раду на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты. Глава республики утвердил отставки, но новые назначения одобрять отказался, объяснив это недостаточной компетентностью кандидатур, сообщает ТАСС.

Напомним, 27 августа в День независимости Молдавии прошли акции протеста правой оппозиции, требующей отставки правительства и проведения парламентских выборов по прежней - пропорциональной - системе, передает "Интерфакс". Тысячи манифестантов в течение всего дня проводили марш по центральным улицам Кишинева, а затем - митинг протеста. Акцию организовали партии "Платформа "Достоинство и правда", "Действие и солидарность" и Либерально-демократическая партия Молдовы.

По оценке генерального инспектората полиции МВД Молдовы, в митинге участвовали 6,5 тысяч человек. Манифестанты приняли "резолюцию общего собрания граждан Молдавии", в которой потребовали отправить в отставку правительство во главе с Демократической партией под руководством олигарха Владимира Плахотнюка. Протестующие обвиняют правительство в коррупции и срыве курса на евроинтеграцию.

Оппозиция также потребовала аннулировать смешанную избирательную систему и провести выборы по пропорциональной системе; признать результаты выборов мэра Кишинева, аннулированные судом, и прекратить преследование оппозиционеров.

Кроме того, авторы резолюции потребовали принять в Молдавии "закон Магнитского", который "способен обеспечить целостность и неподкупность молдавских чиновников". При невыполнении требований лидеры оппозиции грозят забастовками, блокированием государственных учреждений и путей сообщения.

Президент Молдавии Игорь Додон в своем Facebook осудил акции протеста, назвав постыдным их проведение накануне дня независимости.

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