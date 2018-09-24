Пенсионерам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера не будет поблажек от Топилина

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что предложение сохранить для жителей Сибири и Дальнего Востока возраст выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - необоснованно. Также он был против пенсионных послаблений для жителей Крайнего Севера. Профильный комитет Госдумы сначала не прислушался к его рекомендациям, но потом изменил свое решение.

"У нас в законодательстве федеральных округов пенсионных не было. Мы не предполагали расширять льготы, тем более не обоснованно никак по соответствующим природно-климатическим условиям. (...) Мы не считаем необходимым эту поправку принимать", - прокомментировал министр идею сохранить для жителей Сибири и Дальнего Востока пенсионный возраст на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Свое заявление Топилин сделал 24 сентября в ходе заседания Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Также Топилин выступил против предложения не повышать пенсионный возраст для народов Крайнего Севера, сообщает "Интерфакс". Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сначала рекомендовал Госдуме не повышать пенсионный возраст для народов Крайнего Севера вопреки позиции главы Минтруда, но затем его члены переголосовали.

Поправку номер 224 к закону о пенсионной реформе внесли единороссы - зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко и зампред комитета по труду Михаилом Тарасенко. Они предложили полностью убрать из пенсионного законопроекта часть 6 статьи 4, которая повышает возраст назначения страховой пенсии по старости народам Крайнего Севера для мужчин с 55 до 60 лет и для женщин с 50 до 58 лет.

Члены комитета согласились, что это важная поправка для народов Севера, и проголосовали за нее. При этом Топилин выступал против поправки, так как ее реализация потребует дополнительных денег, которые в проект бюджета не закладывали.

"Общая стоимость, если для всех смотреть северных территорий, на шесть лет - это еще порядка 200 млрд рублей. Эти средства не предусмотрены в проектах бюджета федерального и бюджета Пенсионного фонда, которые нами подготовлены, поэтому мы не можем поддержать эту поправку", - заявлял Топилин.

"Поправка 224 уходит в таблицу один - "рекомендованные к принятию", - заявил председатель комитета Ярослав Нилов, подводя итоги первого голосования. Однако в конце заседания глава Минтруда попросил комитет пересмотреть решение и переголосовать. Аналогичная просьба поступила от представителя комитета по бюджету и налогам.

"Ставлю на голосование поправку номер 224. Кто за то, чтобы рекомендовать палате ее поддержать, прошу голосовать. Значит, четыре "за", пять "против", соответственно, в таблицу номер два она уходит (рекомендованные к отклонению. - Прим. NEWSru.com)", - подвел итоги второго голосования Нилов.

Другие поправки единороссов думский комитет рекомендовал к принятию, в частности о сокращении стажа, необходимого для досрочного выхода на пенсию, для чернобыльцев и госслужащих. "Поправка предусматривает сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, на три года, соответственно для мужчин с 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет", - цитирует "Интерфакс" первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева. "Нынешняя редакция предполагала увеличение срока, но мы считаем, что это было технической ошибкой", - пояснил он.

От редакции: Поглядишь на эту лакееватую миллионерскую физию - и задумаешься, какая бывает не просто классовая солидарность (с реформаторами), но и беспощадная классовая борьба "сверху"! Вот бы у кого учиться тем робким рабочим коллективам, которые теряют завод за заводом, превращаются на своей земле в лишних людей, в гастарбайтеров... А вот Топилин себя лишним звеном в цепи нынешнего механизма "соцзащиты" (богатых от бедных) явно не считает и позиций правящего класса сдавать не намерен: какие это ещё льготы тем, кто трудится в мороз -50?

Может, ещё советские надбавки "северные" вспомните? Нет, на равне со всеми дорогими россиянами будете пахать и дохнуть до пенсии, а мы тем временем сви миллионы будем тратить в казино Лазурного берега и в бутиках Монако! Потому что возраст вам пенсионный кто назначал? "Совок"? Ну, вот ему и жалуйтесь! Тут вам уже давно не социализм. А мы всё перестроили под свои сверхприбыли и интересы - и нам плевать, что вас 90%. Пока мы власть и вы не в силах нас свергнуть - терпите всем миром, от Калининграда до Владивостока!

Д.Ч.

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