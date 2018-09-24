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Московский листок

Львовских анархистов неонацисты поблагодарили ножами и молотками за участие в Евромайдане

Опубликовано 24.09.2018 автором Алексей Албу в разделе комментариев 1

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Львовских анархистов неонацисты поблагодарили ножами и молотками за участие в Евромайдане

Сегодня ночью во Львове неонацисты порезали четверых антифа на спортплощадке. Хладнокровно наносили удары ножом и молотками - парню попали прямо в сердце, девушке поранили ногу. Ещё пару избили металлическими прутьями. Раненый в сердце - сейчас в реанимации. 

Не смотря на то, что на Украине постоянно кого-то режут - эта ситуация важна для нас тем, что поднимает накопившиеся вопросы к антифа-движению Украины. 

Не для кого не секрет, что очень многие представители "антифа" - открыто перешли на сторону врага, поддерживали Майдан ещё с времён самой мирной его фазы, создавали свою "черную сотню". Многие представители этого движения, не смотря на декларативное заявление об антифашизме - стали настоящим орудием в руках людей, занимающихся на Украине "социальным инженирингом".

Некоторые "антифа" даже участвовали в массовом убийстве одесситов 2 мая 2014 года в Одессе, воевали в АТО на стороне украинских карателей. 

Что же произошло? Почему боны (нацисты) режут своих вчерашних союзников? Почему "Антифа" на Украине поддержали госпереворот?

Что общего у них с неофашистами? И почему мы, коммунисты, не можем себя причислить к этому движению? 

Прежде всего нужно понять, что такое Антифа. Сокращение от слова "антифашист" стало нарицательным, и приобрело свою популярность в начале и середине нулевых годов. В обществе, как реакция на рост ультраправых настроений и разгул бритоголовых нацистов стали появляться небольшие группы людей, не желающих мириться с данным положением вещей. Этот процесс был довольно положительным, и вызывал большое восхищение у многих людей левых взглядов. Казалось бы - вот наконец в обществе появилась сила, способная "надавать по щам" распоясавшимся нацистам.

Но наши классовые враги не глупые люди, и прекрасно понимают все риски, связанные с появлением в обществе такой силы.

Именно по этой причине, начиная с конца нулевых антифа-движение начинает получать помощь от различных неправительственных организаций. Парням это нравится - у них есть деньги на проезд, на общение со своими единомышленниками из других городов. Ширятся горизонтальные связи, проводятся закрытые концерты и фримаркеты, печатается атрибутка, записываются музыкальные альбомы... Арестованным антифа приходит "грев". Всё классно и красиво. Кроме одного "НО": бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

Данная помощь привела к контролируемости. В результате такой деятельности, практически все неформальные лидеры движения попали под влияние представителей различных НКО, фондов "по продвижению демократии", общественных институтов, напрямую аффилированных с госдепом.

Кому-то это может показаться смешным, но факт остаётся фактом. 

В результате такого взаимодействия, движение не стало идеологическим. Оно стало неким культурным феноменом. Точнее - субкультурным. 

Идея антифашизма заключается прежде всего в борьбе с его причиной: капитализмом. Настоящие антифашисты понимают, что фашизм - это форма капитализма, возникающая как реакция на кризис системы, попытка её самосохранения.

Но не "отечественные" "антифа". 

"Антифа" - предпочитают бороться со следствием, а не с причиной. С такими же молодыми парнями как и они сами. Но у которых в голову вложен другой, неправильный, ультраправый "скрипт".

Ключевой в данном тезисе является фраза "С такими же..." И действительно, многие непосвященные в политическую кухню люди, не могут найти никаких отличий: та же мода, та же музыка, та же модель поведения. Но в чём различие?

Как показали события на Украине - ни в чём.

В глобальном смысле не имеет значения то, как ты себя позиционируешь: "фа", или "антифа". Важно лишь то, что ты воюешь под руководством одних и тех же людей, в одном и том же подразделении, против одних и тех же мирных граждан, проживающих на Донбассе. 

Вся проблема "отечественного" движения "Антифа" заключается в отсутствии классового анализа. В непонимании причин и корня проблемы фашизма. 

Я специально акцентировал внимание на местном характере данного явления. Дело в том, что европейские антифа - это совершенно другие люди.

Греческие анархисты, которые считаются самыми сильными и авторитетными в мировой антифа-среде, находятся в диком шоке от украинских "коллег". Испанские антифа и антифа Страны Басков долго не могли поверить, что украинские "братья" воюют вместе с неонацистами в одних воинских подразделениях. Звёзды антифа-сцены, итальянские музыканты из Banda Bassotti - одни из первых кинулись помогать восставшему Донбассу. 

А что на Украине? На Украине их периодически благодарят за службу ножами и арматурой.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
астробой написал 24.09.2018 19:48
обычный вброс рашапропагандонства, тупой как и все расиянское гуаввно
какое антифа? во Львове нет такого и не может быть, ибо это российская муйня
ночью на спортплощадке? чушь!
нет ни одной ссылки на этот вброс
в общем - забрехался баранов
впрочем, как всегда
лживый вонючий импотент мечет какашки в Украину
либо за бабло, либо в силу собственного скудоумия и гнилой натуры
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