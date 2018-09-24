Димон Тосканский расписался в бессилии правительства и морально подготовился к отставке

Дмитрий Медведев предупредил правительство о наступлении трудных времён в государстве. Он заявил, что экономика России больше не имеет потенциала для роста и призвал граждан готовиться к очередному витку кризиса. Грядущие проблемы премьер связал с давлением антироссийских санкций, торговыми войнами и политикой протекционизма США.

Говоря о сложном шестилетнем цикле, глава правительства, видимо, имел ввиду очередной срок правления президента Владимира Путина. Медведев предупредил, что этот период будет сложным для страны. Он призвал чиновников правильно оценивать внешнее и внутреннее давление, в условиях которого им придётся управлять государством. Необходимо также учитывать ряд факторов, влияющих на развитие экономического кризиса в России.

Одним из них Медведев назвал сложную ситуацию на сырьевых и финансовых рынках. При всём старании правительства, экономика России так и не смогла избавиться от зависимости от цен на энергоносители. Ожидаемое снижение мировых цен на нефть, экспорт которой является основной доходной частью государства, может нанести серьёзный удар по национальной экономике и обвалить курс рубля.

Финансовые рынки чутко реагируют на новости о политическом и санкционном давлении на Россию. Очередной пакет американских санкций и запрет на участие в российском госдолге способны обрушить и без того слабый рынок ценных бумаг, который за 2018 год покинули почти все крупные иностранные инвесторы. Российский финансовый рынок сейчас является прибежищем спекулятивного капитала, который не заинтересован в долгосрочных инвестициях, развитии и устойчивости ситуации, а зарабатывает именно на значительных колебаниях.

Американский протекционизм и эскалация торговой войны с Китаем ослабляет рост мировой экономики, усиливает доллар и подрывает рынки развивающихся стран, которые при падении повлекут за собой и Россию.

Всё это не помешало Медведеву закончить выступление в свойственной для него оптимистичной манере. Премьер заверил, что несмотря на трудности, власти будут выстраивать свою работу так, чтобы обеспечить уверенное развитие экономики и устойчивое повышение уровня жизни граждан даже в таких сложных для России условиях. Правда, он умолчал о том, какие методы для этого будут избраны правительством.

Пока можно наблюдать, как для поддержания выдохшейся российской экономики, чиновники разгоняют инфляцию повышением НДС и ростом акцизов на бензин. Власти отнимают средства к существованию у самых незащищенных слоёв населения, пытаясь залатать дыры в бюджете, средства которого потрачены на военные конфликты и эпохальные завоевания.

От редакции: Извините, господа миллиардеры, которые взялись управлять Россией! У вас что - было мало времени избавить экономику от "зависимости от цен на энергоносители"? С нефтяной иглы не могли снять бюджет вот уже в течение почти 20 лет? Признайтесь, что вы и не пытались этого сделать, и теперь плоды своего длительного господства в экономике и внутренней/внешней политике России - вы пытаетесь выдать за случайность, за некий внешний кризис, происки империализма... Нет уж - вот именно тут как никогда становится актуальна идея того самого референдума об ответственности власти за содеянное ею, - референдума, за саму организацию которого показательно, но для себя проиграшно путинский режим судил товарища Ю.Мухина и его коллег-журналистов. Но идея-то референдума не просто победила, она умножилась новыми инициативами противостояния антинародным реформам.

А плакаться на плохую конъюнктуру, жаловаться на санкции и почему-то остановившуюся в росте экономику (что, бизнесмены уже не развивают экономику - по вашему же выражению, Дмитрий Анатольевич?!) - это не те функции правительства и соответствующие им рабочие места, которым полагаются миллионные оклады. За это не платят, за это увольняют как несправившихся с самими же собой заявленными задачами. Завели на нефтяной игле страну в капиталистический тупик, допустили деиндустриализацию, невиданную в Евразии? Так не призывайте нас, пролетариев, затягивать пояса, а затяните потуже на себе узелки ваших модных галстуков - и имейте силы и совесть хотя бы выйти вон самостоятельно, без дополнительных усилий извне. А то полезли, чтобы скрыть свои недостачи, уже в закрома ПФР - да вы раньше бы собственные миллионы показательно и народолюбиво выложили в антикризисный фонд или в тот самый Фонд национального благосостояния, из которого четыре года назад легко достали столько же для поддержки Роснефти, сколько сейчас пытаетесь выбить из пенсионеров своей рекетирской реформой! Да-да, господин Медведев, это вы и ваш приДворкович дали Сечину из этого фонда полтора триллиона рублей, у нас все ходы записаны.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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