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Московский листок

Как капиталисты о рабочих "заботятся"

Опубликовано 25.09.2018 автором Максим Красный в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Как капиталисты о рабочих "заботятся"

Буржуи и их журналистско-экспертная обслуга любят говорить, что конкуренция есть естественное состояние человеческого общества, которое обеспечивает дальнейшее его развитие. Нет конкуренции - нет развития, говорят они.

В условиях империализма государство является комитетом, управляющим общими делами всего класса буржуазии (определение "Манифеста Коммунистической партии"). То есть капиталистическое государство, с одной стороны, инструмент подавления пролетарских масс, с другой стороны, вынуждено как-то поддерживать минимальный уровень жизни пролетариата, предохраняя буржуазное правительство от пролетарского восстания в том числе. И поэтому "народное образование" (образование для бедных, для пролетариата) является одной из функций буржуазного государства. Но поскольку буржуазное государство может управлять только по-буржуазному, и никак иначе, то и в вопросе образования действует конкуренция. Наиболее конкурентной признается такое учебное заведение, которое за минимальные деньги от буржуазной власти сможет "обучить" максимальное количество детей рабочих. Поэтому характерной чертой капитализма в образовании являются переполненные классы. В крупных городах доходит до 40-45 человек в классе. Качество знаний учеников и тяжесть работы учителя при этом совершенно не волнуют буржуазию. Даже наоборот! Чем менее образован пролетарий, чем никудышнее его учитель - тем лучше живется буржуям, тем прочнее политический строй.

Но Россия не исчерпывается крупными городами. Есть в нашей стране села и деревни, в которых засели кулаки, эксплуатирующие сельских тружеников на своих частных фермах. А у сельских рабочих, конечно же, есть дети, которым нужно учиться. Поэтому интересы крупного капитала и мелкого (кулацкого) часто приходят в противоречие. Недавний тому пример - село Синцово Лебяжского района Кировской области.

Новый учебный год начался там с подарка буржуйских властей: закрытия школы (https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/region/selskuyu-shkolu-zakryli/). По состоянию на 1 сентября, на девять детей приходилось целых пять учителей. Такие траты показались буржуазии "неэффективными" и школу решили прикрыть. А детей предлагают возить на автобусе в район по 30 километров в каждую сторону утром и вечером, по бездорожью в любую погоду. Чтобы успевать к 8 утра, школьникам, включая первоклассников, буржуи предлагают вставать в 5:30. Ученикам младших классов придется занимать себя, чем угодно, ожидая окончания занятий старшеклассников. А при капитализме самым распространенным времяпровождением являются алкоголь, наркотики, преступность и прочие непотребства, убивающие личность пролетария. Малыши теперь получат очень большой шанс крайне "эффективно" направится по любой из этих троп, а то и по всем одновременно.

Родители и учителя отказались подчиниться решению буржуазии. 1 сентября в школе прошли занятия. Их поддержали и местные кулаки, которые обеспокоились переездом молодых семей в район, поближе к школе, а это значит отток "рабочей силы" и банкротство ферм. Поэтому кулаки вынужденно оказывали школе "спонсорскую помощь" и даже продавили через "общественную палату" Кировской области решение об отмене закрытия школы. Но ставленник "Единой России", Александр Демшин, возглавляющий район, продолжает отстаивать интересы крупного капитала и отказался пересматривать решение о закрытии школы.

О дальнейшем развитии событий нам пока неизвестно. Но несложно предположить, что власть крупной буржуазии найдет возможность добить "неконкурентную" школу. Ведь только за пятилетку 2005–2010 годов в России буржуазия посчитала неконкурентными 12 377 школ (https://iz.ru/news/521561). То же самое происходит и с больницами. Вместо них, часто опережая, строятся только храмы. Власть буржуазии стремительно сокращает расходы на пролетариат и увеличивает затраты на мракобесие, на воспитание покорных "рабов божьих", которые все молчаливо стерпят и будут по гроб жизни обогащать своим трудом буржуазию...

Поэтому все рабочие, которым не безразлично их собственное будущее и будущее их детей, не зависимо от пола, места жительства, расы или веры - должны сегодня объединяться в единую пролетарскую организацию по всей России. И тогда станет неважно сколько в селе учеников - если они есть, там будет и школа для них. Есть жители - есть больница для них. Только борьба за социализм и власть рабочих сегодня обеспечит нашу жизнь завтра.



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Всего комментариев к статье: 1
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Макс Красноперый, она же Оксана Снегириха, жидье одним словом, поганое.
поправьте, ежели ошибаюсь написал 25.09.2018 00:18
.
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