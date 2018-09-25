Польша готовит экологическую катастрофу на Балтике

Польша рассчитывает продемонстрировать свой суверенитет строительством канала через Балтийскую косу, заявил глава правящей партии страны "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров (35 из них принадлежит РФ). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области отделена от материка судоходным проливом.

Комментируя аргументы России об угрозе экологии региона, он заявил, что строительство канала "это определенная демонстрация польского суверенитета". Он считает, что строительством канала Варшава может продемонстрировать, "что времена, когда россияне диктовали", что Польша может и чего не может делать на своей территории, закончились.

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Не странно ли, строительство Крымского моста вызывает визг по поводу "нарушенной экологии", хотя как может что-то нарушить мост? А вот попытка прорыть канал через Балтийскую косу, который может стать причиной исчезновения самой этой косы и, соответственно, исчезновения закрытого от штормов Калининградского залива - это нормально.

Прецедент уже был - на излете средневековья варварская вырубка лесов немецкими, польскими и шведскими солдатами уже привела к полному исчезновению соседней Куршской косы. В 19-м веке почти столетние усилия германских ученых-лесоводов позволили восстановить уникальный природный комплекс Куршской косы, на территории которой сегодня даже костры жечь запрещено. Так что угроза исчезновения косы на Балтике - совсем не шуточная.

И что, польские националисты и правда считают, что государство на своей территории моет делать то, что вредит соседнему государству?

Ну вот представим себе, что Россия вместо постройки дорогостоящего Крымского моста поступила бы по-польски - засыпала бы Керченский пролив, а вместо него сугубо по своей территории прорыла бы канал через Чонгар и Перекоп. Какова была бы реакция гребаного международного сообщества?

Впрочем, Украина может взять, да и перекрыть канал, поставляющий воду в Крым. И тоже вроде бы "в своем праве".

Ну а если "в своем праве", то почему не разместить в Калининграде ядерное оружие? Да и в Крыму, кстати. Почему не достроить Крымскую АЭС, заброшенную при Горбачеве?

Зачем было пропускать украинские военные корабли в Азовское море через росийские территориальные воды? В отличие от Босфора, режим моерплавания в Керченском проливе не регулируется специальным международным договором. Зачем пропустили? Ведь они шли открывать новую военно-морскую базу в Бердянске - против России базу, между прочим, других противников там нет.

А.Б.