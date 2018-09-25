Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Польша готовит экологическую катастрофу на Балтике

Опубликовано 25.09.2018 в разделе комментариев 1

экология польша правительство
Польша готовит экологическую катастрофу на Балтике

Польша рассчитывает продемонстрировать свой суверенитет строительством канала через Балтийскую косу, заявил глава правящей партии страны "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. 

Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров (35 из них принадлежит РФ). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области отделена от материка судоходным проливом.

Комментируя аргументы России об угрозе экологии региона, он заявил, что строительство канала "это определенная демонстрация польского суверенитета". Он считает, что строительством канала Варшава может продемонстрировать, "что времена, когда россияне диктовали", что Польша может и чего не может делать на своей территории, закончились.

***

Не странно ли, строительство Крымского моста вызывает визг по поводу "нарушенной экологии", хотя как может что-то нарушить мост? А вот попытка прорыть канал через Балтийскую косу, который может стать причиной исчезновения самой этой косы и, соответственно, исчезновения закрытого от штормов Калининградского залива - это нормально.

Прецедент уже был - на излете средневековья варварская вырубка лесов немецкими, польскими и шведскими солдатами уже привела к полному исчезновению соседней Куршской косы. В 19-м веке почти столетние усилия германских ученых-лесоводов позволили восстановить уникальный природный комплекс Куршской косы, на территории которой сегодня даже костры жечь запрещено. Так что угроза исчезновения косы на Балтике - совсем не шуточная.

И что, польские националисты и правда считают, что государство на своей территории моет делать то, что вредит соседнему государству?

Ну вот представим себе, что Россия вместо постройки дорогостоящего Крымского моста поступила бы по-польски - засыпала бы Керченский пролив, а вместо него сугубо по своей территории прорыла бы канал через Чонгар и Перекоп. Какова была бы реакция гребаного международного сообщества?

Впрочем, Украина может взять, да и перекрыть канал, поставляющий воду в Крым. И тоже вроде бы "в своем праве".

Ну а если "в своем праве", то почему не разместить в Калининграде ядерное оружие? Да и в Крыму, кстати. Почему не достроить Крымскую АЭС, заброшенную при Горбачеве?

Зачем было пропускать украинские военные корабли в Азовское море через росийские территориальные воды? В отличие от Босфора, режим моерплавания в Керченском проливе не регулируется специальным международным договором. Зачем пропустили? Ведь они шли открывать новую военно-морскую базу в Бердянске - против России базу, между прочим, других противников там нет.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
что за бред?!
калининградец написал 25.09.2018 01:20
Аффтар ты белены объелся? Хоть бы объяснил, как канал через косу приведет к ее исчезновению! :) И Куршская коса никуда не исчезала - исчезали леса на ее территории. Хоть погугли, прежде чем лепить удастики в стиле рен-тв )))
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Удальцов: Ничего у них не получится!
Сергей Удальцов: Ничего у них не получится!
23.09.2018
Октябрь 1993, Конституция, Моссовет, и протесты
Октябрь 1993, Конституция, Моссовет, и протесты
22.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Польша готовит экологическую катастрофу на Балтике (1)
Минобороны бросило ветхий жилфонд в Кубинке-1: жители задыхаются от смрада в квартирах (2)
Как капиталисты о рабочих "заботятся" (1)
Димон Тосканский расписался в бессилии правительства и морально подготовился к отставке (7)
Львовских анархистов неонацисты поблагодарили ножами и молотками за участие в Евромайдане (7)
Пенсионерам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера не будет поблажек от Топилина (6)
В Молдавии, строго по конституции, отстранён от власти президент (3)
Феоктистову вернут миллионы, благодаря которым сел Улюкаев, мешавший Сечину приватизировать Башнефть (1)
Отважится ли Жириновский поговорить на равных с СБУ? (4)
Дома и офисы Airiston Helmi Oy обыскали: подозревают отмывание денег из Эстонии и Путинской России (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё 90-х вам в ленту
Максим Калашников Максим Калашников: Говорить с государством только вместе!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Но страданье и ужас под пальмами
Дарья Митина Дарья Митина: Из рубрики "O нас пишутЪ"
Дарья Митина Дарья Митина: Актуальнoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss