Собянин, ..., я мерзну! И еще плачу за это

Отопление в Москве начнут включать 25 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На всякий случай подошел к батарее, потрогал - холодная!

Видимо, начали включать не с Тушина. Думаю, начнут с районов, где лучше всех проголосовали за Собянина - а закончат худшими. Чтоб знали.

А то ведь как - голосуют, когда тепло, а похолодает - Сергей Семенович, холодно. А вот мерзни, мерзни, волчий... хвост!

Централизованное отопление, конечно, великая вещь. Большая от него происходила экономия народному хозяйству СССР. Но сейчас СССР давно нет, и хозяйство у нас скорее антинародное. Так зачем нам теперь экономить деньги и ресурсы какому-нибудь очередному "эффективному собственнику"?

Вот смотрю я платежку ЖКУ за август: всего начислено 6300, из них 2400 за отопление основной площади. То есть больше трети платежей - отопление. Даже летом, когда тратишь еще дополнительные деньги за кондиционер и вентилятор, а батареи, разумеется, холодные, как у кота яйца.

Я понимаю, ТЭЦ работают постоянно, круглогодично и круглосуточно. И деньги расходуют тоже, соответственно.

Ну а мне-то, обывателю, какое дело? Мои что ли эти ТЭЦ? Это они раньше были мои, в эпоху проклятого коммунизма, а сейчас, слава богу, капитализм, и излишнюю собственность у граждан отобрали, оставили только счастливое право платить за всё.

Ну а я вот что-то не хочу платить Собянину и компании ни за отопление летом, ни, тем более, платить за отопление в сентябре, сейчас, когда я, блин, мерзну!

А в платежке за сентябрь у меня стоит за услуги отпления жилой площади те же 2365 рублей, как-будто я тут от жары изнемогаю и хожу по квартере голышом, а не закутанный в халат и теплые тапки.

Нет уж, хрен вам в грызло! Если у нас капитализм и индивидуализм, то давайте-ка я за свои денежки сам буду решать, когда мне тепло, а когда холодно. И когда мне вам за тепло платить, а когда не нужно. И мне плевать, как вы это технически сделаете.

Вот, скажем, в Севастополе по украинскому проекту дом, там стоит газовый котел, и вы сами не только включаете и выключаете тепло, но сами и регулируете температуру. А допустим вы не живете сейчас постоянно там, так и ставите тепло на минимум (совсем зимой отключить нельзя по понятной причине) и платите уже тоже по минимуму.

Почему нельзя установить приборы учета горячей воды в батареях, если в кранах такие стоят? И пусть жильцы сами регулируют, сколько и когда им греть. И воду горячую в батареи подавать не после наступления похолодания, а до него - я ж вам плачу за услугу, так оказывайте мне ее в полном объеме, а не как вам удобно, господа "эффективные менеджеры"!

И как вы это будете делать, какие у вас при этом будут издержки - мне ровным счетом насрать с моего 10-го этажа! Аккурат на ту плиточку, которая мне и нахрен не нужна.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск