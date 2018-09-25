Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Собянин, ..., я мерзну! И еще плачу за это

Опубликовано 25.09.2018 в разделе комментариев 0

выборы собянин горячая вода
Собянин, ..., я мерзну! И еще плачу за это

Отопление в Москве начнут включать 25 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На всякий случай подошел к батарее, потрогал - холодная!

Видимо, начали включать не с Тушина. Думаю, начнут с районов, где лучше всех проголосовали за Собянина - а закончат худшими. Чтоб знали.

А то ведь как - голосуют, когда тепло, а похолодает - Сергей Семенович, холодно. А вот мерзни, мерзни, волчий... хвост!

Централизованное отопление, конечно, великая вещь. Большая от него происходила экономия народному хозяйству СССР. Но сейчас СССР давно нет, и хозяйство у нас скорее антинародное. Так зачем нам теперь экономить деньги и ресурсы какому-нибудь очередному "эффективному собственнику"?

Вот смотрю я платежку ЖКУ за август: всего начислено 6300, из них 2400 за отопление основной площади. То есть больше трети платежей - отопление. Даже летом, когда тратишь еще дополнительные деньги за кондиционер и вентилятор, а батареи, разумеется, холодные, как у кота яйца.

Я понимаю, ТЭЦ работают постоянно, круглогодично и круглосуточно. И деньги расходуют тоже, соответственно.

Ну а мне-то, обывателю, какое дело? Мои что ли эти ТЭЦ? Это они раньше были мои, в эпоху проклятого коммунизма, а сейчас, слава богу, капитализм, и излишнюю собственность у граждан отобрали, оставили только счастливое право платить за всё.

Ну а я вот что-то не хочу платить Собянину и компании ни за отопление летом, ни, тем более, платить за отопление в сентябре, сейчас, когда я, блин, мерзну!

А в платежке за сентябрь у меня стоит за услуги отпления жилой площади те же 2365 рублей, как-будто я тут от жары изнемогаю и хожу по квартере голышом, а не закутанный в халат и теплые тапки.

Нет уж, хрен вам в грызло! Если у нас капитализм и индивидуализм, то давайте-ка я за свои денежки сам буду решать, когда мне тепло, а когда холодно. И когда мне вам за тепло платить, а когда не нужно. И мне плевать, как вы это технически сделаете.

Вот, скажем, в Севастополе по украинскому проекту дом, там стоит газовый котел, и вы сами не только включаете и выключаете тепло, но сами и регулируете температуру. А допустим вы не живете сейчас постоянно там, так и ставите тепло на минимум (совсем зимой отключить нельзя по понятной причине) и платите уже тоже по минимуму.

Почему нельзя установить приборы учета горячей воды в батареях, если в кранах такие стоят? И пусть жильцы сами регулируют, сколько и когда им греть. И воду горячую в батареи подавать не после наступления похолодания, а до него - я ж вам плачу за услугу, так оказывайте мне ее в полном объеме, а не как вам удобно, господа "эффективные менеджеры"!

И как вы это будете делать, какие у вас при этом будут издержки - мне ровным счетом насрать с моего 10-го этажа! Аккурат на ту плиточку, которая мне и нахрен не нужна.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Удальцов: Ничего у них не получится!
Сергей Удальцов: Ничего у них не получится!
23.09.2018
Октябрь 1993, Конституция, Моссовет, и протесты
Октябрь 1993, Конституция, Моссовет, и протесты
22.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Глава ФАС назвал российскую экономику отсталой и полуфеодальной (3)
Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение "предпенсионеров" (1)
Собянин, ..., я мерзну! И еще плачу за это (0)
Польша готовит экологическую катастрофу на Балтике (9)
Минобороны бросило ветхий жилфонд в Кубинке-1: жители задыхаются от смрада в квартирах (13)
Как капиталисты о рабочих "заботятся" (9)
Димон Тосканский расписался в бессилии правительства и морально подготовился к отставке (23)
Львовских анархистов неонацисты поблагодарили ножами и молотками за участие в Евромайдане (9)
Пенсионерам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера не будет поблажек от Топилина (10)
В Молдавии, строго по конституции, отстранён от власти президент (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: С какого переляку я мерзну за свои деньги, а, Собянин?
Максим Калашников Максим Калашников: Партия Дела: дела промышленные
Максим Калашников Максим Калашников: Письмо с Украины
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова, Павла Губарева и АПН Северо-Запад: о насущном и горящем
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Запад угрожает жизни
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss