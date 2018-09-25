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Московский листок

Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение "предпенсионеров"

Опубликовано 25.09.2018 в разделе комментариев 1

Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение "предпенсионеров"

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста.

Согласно документу, "необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Смехота...
Калькулятор написал 25.09.2018 11:45
Кто ж такое при при увольнении или при отказе в приеме скажет, да еще при свидетелях, когда за это "пожизненный яцых с гвоздями".
Форменное издевательство
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