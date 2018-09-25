Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение "предпенсионеров" Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста. Согласно документу, "необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов".



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