Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение "предпенсионеров"

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста.
Согласно документу, "необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов".
Калькулятор написал 25.09.2018 11:45
Форменное издевательство