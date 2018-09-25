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Московский листок

Глава ФАС назвал российскую экономику отсталой и полуфеодальной

Опубликовано 25.09.2018 в разделе комментариев 3

Глава ФАС назвал российскую экономику отсталой и полуфеодальной

Российская экономика является отсталой, полуфеодальной и бесконкурентной, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью газете "Коммерсант".

"Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет. А конкуренция — это такая штука, которая много денег не стоит: деньгами-то все что угодно можно закидать, если они есть. Но на все денег не хватит", - заявил он, комментируя принятие Национального плана развития конкуренции.

По его словам, это связано с огосударствлением экономики, созданием государственно-монополистического капитализма, сращиванием бизнеса и власти.

"Это - общая болезнь, которая у нас уже давно. На фоне санкций госсектор еще больше укрепился, мы это видим, в частности, на примере банковского сектора или промышленности… И чем больше санкций действует, тем активнее происходит огосударствление.", - пояснил чиновник.

По мнению Артемьева, госкомпании и естественные монополии "нужно переводить в совершенно другой режим, а во многих случаях - даже разделять".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
и еще пара слов написал 25.09.2018 12:01
Я думаю, что Артемьеву нужно пару дней послушать жыдо-пропагандонское радио "вести фэмэ", и тогда он вместе с народом будет знать, что самая отсталая экономика у Америки, экономика Гейропы не сегодня завтра склеит лыжи, у Украины вообще экономики нет, а у нас, наоборот, все чики-чики - наша экономика на подъеме. Почему этот Артемьев не знает того, что знает весь наш народ? Отщепенец какой-то...
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подскажу путлеру
Ильин Виктор написал 25.09.2018 11:58
Вован просил помочь назвать оружие, сам видно, и на это не способен.
Ракеты, как и в/ч нужно именовать по месту жития жертв.
Пример. 'Пенсии Зеленограда' сбили путинский разведовательный самолет.
Или: В четверг, после обильного дождя, Рвсн выпустили по окопавшимся запрещенных к упоминанию в РФ "Пенсии свердловчан", "пенсии ростовчан", "жилье сирот Воронежа" и 'пособия чернобыльцам Тулы'
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Долой либерал-фашизм!!!
Финни написал 25.09.2018 11:58
А какой еще должна быть "экономика" при диктатуре изменников Советской Родины,которые только одержимы сохранением своего статус-кво? Религия и национализм-это полный отстой.Ограбленный и преданный Народ больше не желает быть пушечным мясом для ручных мартышек Хозяев денег.
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