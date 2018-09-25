Глава ФАС назвал российскую экономику отсталой и полуфеодальной

Российская экономика является отсталой, полуфеодальной и бесконкурентной, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью газете "Коммерсант".

"Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет. А конкуренция — это такая штука, которая много денег не стоит: деньгами-то все что угодно можно закидать, если они есть. Но на все денег не хватит", - заявил он, комментируя принятие Национального плана развития конкуренции.

По его словам, это связано с огосударствлением экономики, созданием государственно-монополистического капитализма, сращиванием бизнеса и власти.

"Это - общая болезнь, которая у нас уже давно. На фоне санкций госсектор еще больше укрепился, мы это видим, в частности, на примере банковского сектора или промышленности… И чем больше санкций действует, тем активнее происходит огосударствление.", - пояснил чиновник.

По мнению Артемьева, госкомпании и естественные монополии "нужно переводить в совершенно другой режим, а во многих случаях - даже разделять".