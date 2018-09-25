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Московский листок

ФСБ проверит утечку данных Петрова и Боширова

Опубликовано 25.09.2018 в разделе комментариев 0

ФСБ проверит утечку данных Петрова и Боширова

Федеральная служба безопасности России начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщает Росбалт, речь идет о публикациях их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы РФ из систем «Роспаспорт» и «Перемещение».

"Речь идет не о том, что благодаря этим сведениям появились какие-то разоблачения. Все это додумки и догадки, сделанные на пустом месте. Таким образом любую анкету можно перевернуть с „ног на голову“, а заполнявшего ее человека превратить в кого угодно. Просто подобная информация, содержащая личные данные, не должна находиться в свободном обращении. Уже были серьезные инциденты, когда подобные „пробивки“ использовались и представителями криминала, и западными спецслужбами, в том числе — украинскими", - рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, сейчас ведутся поиски сотрудников МВД, которые могли продать журналистам личные документы Петрова и Боширова. "В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры", - отметил собеседник.

 



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