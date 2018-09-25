Кремль решил наказать КПРФ и ЛДПР за результаты на губернаторских выборах

Кремль намерен наказать КПРФ и ЛДПР за высокие результаты на губернаторских выборах в Хабаровском крае, Приморье и Владимирской области, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

"Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу", - отметил один из собеседников издания.

В качестве примера он привел ситуацию с победившим на выборах в Хабаровском крае Сергеем Фургалом. Сначала он "обещал не вести кампанию", а потом фактически отказался от предложения действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта, стать вице-губернатором и выиграл выборы. "Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции", — сказал источник издания.

По его словам, в качестве возможных ответных мер Кремль может отказать КПРФ и ЛДПР в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, а также не согласовывать им регионы под выборы. Кроме того, Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову в ближайшее время не стоит рассчитывать на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Другой собеседник издания подтвердил наличие в Кремле «раздражения» в отношении КПРФ и ЛДПР. "Надеюсь, будут приняты жесткие меры. Выборы — лишь эпизод. КПРФ, в частности, педалировала пенсионную тему", - отметил он.

По словам собеседников издания, во Владимирской области и Хабаровском крае все было подготовлено для того, чтобы во втором туре голосования обеспечить победу кандидатам от "Единой России". "Но когда начался подсчет и увидели, какой разрыв, то решили оставить все как есть, чтобы не повторялась ситуация в Приморье", - пояснил источник.