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Московский листок

Кремль решил наказать КПРФ и ЛДПР за результаты на губернаторских выборах

Опубликовано 25.09.2018 в разделе комментариев 3

Кремль решил наказать КПРФ и ЛДПР за результаты на губернаторских выборах

Кремль намерен наказать КПРФ и ЛДПР за высокие результаты на губернаторских выборах в Хабаровском крае, Приморье и Владимирской области, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

"Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу", - отметил один из собеседников издания.

В качестве примера он привел ситуацию с победившим на выборах в Хабаровском крае Сергеем Фургалом. Сначала он "обещал не вести кампанию", а потом фактически отказался от предложения действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта, стать вице-губернатором и выиграл выборы. "Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции", — сказал источник издания.

По его словам, в качестве возможных ответных мер Кремль может отказать КПРФ и ЛДПР в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, а также не согласовывать им регионы под выборы. Кроме того, Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову в ближайшее время не стоит рассчитывать на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Другой собеседник издания подтвердил наличие в Кремле «раздражения» в отношении КПРФ и ЛДПР. "Надеюсь, будут приняты жесткие меры. Выборы — лишь эпизод. КПРФ, в частности, педалировала пенсионную тему", - отметил он.

По словам собеседников издания, во Владимирской области и Хабаровском крае все было подготовлено для того, чтобы во втором туре голосования обеспечить победу кандидатам от "Единой России". "Но когда начался подсчет и увидели, какой разрыв, то решили оставить все как есть, чтобы не повторялась ситуация в Приморье", - пояснил источник.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Гы-гы-гы...
Финни написал 25.09.2018 13:33
Не прошло и 25 лет с момента расстрела Верховного Совета СССР а Агония Анти-народного режима уже очевидна всем.Каждый из клоунов,которые 25 лет занимались канализацией народного протеста,думает только о сохранении собственной шкуры.
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вброс.
HATE написал 25.09.2018 13:32
никто никого наказывать не будет.
из козлов-провокаторов силятся сляпать 'народных заступников' чтоб глушили протест.
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(без названия)
киргуду написал 25.09.2018 13:27
как это пидалировала кпрф пенс реформу?
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